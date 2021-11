La jefa de Coca Cola en Sevilla fija el reto de cero emisiones de CO2 y destaca el peso femenino en su equipo

LA RINCONADA (SEVILLA), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Santa Cruz de La Rinconada (Sevilla) ha acogido una nueva charla-coloquio del programa 'LR30: Ideas para un mundo en transformación' que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de La Rinconada, con la colaboración de elDiario.es Andalucía, que cuenta con profesionales del plano político, empresarial, medio ambiental o tecnológico. En esta ocasión la invitada fue la directora de Coca Cola Europacific Partners Sevilla, Belén Barreiro, que mantuvo un coloquio con el periodista Juan Carlos Blanco. Entre el público asistente estuvo el alumnado del IES Carmen Laffon de los grados medios y superior de Administración y Finanzas.

Barreiro contó toda su etapa profesional desde que comenzó a estudiar Ingeniería Industrial en Vigo, gestionando nada más terminar la carrera un equipo de 60 personas.

"Nosotros tenemos que ser facilitadores, nuestro trabajo es que cuando terminemos seamos prescindibles. Sólo con humildad llegas a aprender y es un aprendizaje mutuo por parte de los dos". Después de su experiencia en Vigo vinieron estancias en Rusia, Polonia, Francia y Suecia. "Me gusta el cambio, la vida es mejora continua y la mejora es cambio, todos los días tenemos que aprender algo nuevo".

Una mujer que piensa que la vida es un aprendizaje continuo, que todo es posible con "estudio, esfuerzo y dedicación" y que "lo positivo de tener experiencias en el extranjero es entender la diversidad, que todos somos iguales, pero todos somos distintos".

Llegó a la planta de Coca Cola en La Rinconada en mayo de 2019. "Al final una gran compañía con una visión y misión que se adaptan a mis objetivos en la vida, un sector nuevo, procesos nuevos. Un reto que me ilusiona y motiva". Esta planta fabrica el 25% del producto que se distribuye en la península ibérica, "una apuesta de la compañía por Andalucía y por la fábrica de La Rinconada".

Barreiro también explicó las líneas marcadas por la empresa en cuando a industria 4.0. "En estos años estamos avanzando en la línea marcada por la compañía para ser cada vez más verdes, más sostenibles y con más valor añadido apoyándonos en la digitalización 4.0. Trabajamos en una visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030".

La ponente enumeró las diferentes acciones que se realizan en la planta, como reducir el consumo de agua, planificación de la producción y optimización de procesos productivos, todo ello a través de la digitalización. "Tenemos que pensar en tecnología como parte del valor añadido", ha dicho.

En cuanto a la sostenibilidad, Barreiro opinó que una empresa no puede plantearse no ser sostenible y subrayó que esperan alcanzar en unos años cero emisiones de CO2. En los últimos 10 años afirmó que se ha reducido un 41%. Control del agua, reciclaje, reducción de envases: "Formamos parte del problema y tenemos que formar parte de la solución y, por eso, estamos involucrados en la sostenibilidad y en el futuro de este planeta. Nuestra visión es una fábrica 100% sostenible, con una orientación a nuestros clientes, equipos y personas y siendo referentes a nivel iberia y seguir siendo referentes a nivel europeo".

En cuanto a los techos de cristal para las mujeres en el mundo empresarial, Belén Barreiro afirmó que "yo siempre he hecho lo que me ha apetecido, he ido moviéndome en función de lo que me gustaba, no me he autolimitado, he tenido esa suerte. Ahora estoy en una compañía en la que el 50 % de mi equipo de reporte directo son mujeres".

Sobre la situación estratégica de la planta en La Rinconada señaló la situación geoestratégica en la que está, conexiones con toda Andalucía y Extremadura, "un sitio con mucho capital humano, tenemos buenas universidades, escuelas de formación y desde el punto de vista humano y de distribución".