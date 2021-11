Un joven llega a caballo a Agricultura para pedir pastos para sus 100 caballos al no poder renovar la concesión en Tous

El joven acude en Caballo a las instalaciones para reclamar una solución ante la imposibilidad de renovar la concesión

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Agricultura ayudará a buscar alternativas a un joven ganadero que ha acudido en caballo a reclamar una solución para sus 100 caballos que tienen que dejar de pastar en unos terrenos de Tous, según han informado desde el departamento.

El joven ganadero Rubén Llata, miembro de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ha acudido este viernes a lomos de uno de sus caballos a la Ciutat Administrativa Nou d'Octubre para registrar una solicitud de huelga de hambre a partir del 1 de diciembre a las puertas de la conselleria de Agricultura.

El joven busca una solución para que puedan seguir pastando en libertad sus más de cien caballos en un paraje con buenas condiciones hídricas situado en el término municipal de Tous, del cual le expulsan a causa de una reforestación, según ha explicado el ganadero, a pesar de la contribución de los animales a la hora de prevenir incendios forestales y favorecer la biodiversidad.

El ganadero ha podido reunirse con el director general de Medio Natural así como con la secretaria autonómica que se han comprometido a intentar buscar alternativas para sus equinos ante el fin de la concesión de aprovechamiento de pastos que le fue otorgada por cinco años y concluye el 31 de diciembre sin posibilidad de renovar.

La concesión, que finaliza este año, no se podrá renovar ya que los terrenos para pastos están incluido en un área que, tras sufrir en 2012 incendios, se va a reforestar gracias a un proyecto Feder dotado de 7,2 millones de pesetas, según han informado fuentes de la administración, que han señalado que la decisión se tomó en abril.

Ante esta situación no se ha previsto prorrogar la concesión de aprovechamiento que finaliza en diciembre ya que no es compatible con el pasto de animales, pero la administración se ha comprometido a ayudar a buscar alternativas y se está gestionando también con otros municipios la posibilidad de encontrar terrenos para pastar pero dada la cantidad de animales la solución no es fácil.