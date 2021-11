López Miras anuncia 14 millones para modernizar regadíos y espera que visita de Ribera "llegue esta vez con compromisos"

CARTAGENA (MURCIA), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que la Comunidad convocará en los próximos meses "ayudas por valor de 14 millones de euros para modernizar regadíos, mejorar las infraestructuras de utilización de aguas depuradas y también su eficiencia energética, con el fin de seguir perfeccionando el uso gota a gota de ese recurso tan valioso que es el agua de riego en la Región".

López Miras ha dado a conocer este nuevo apoyo económico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente durante el XXXVIII Congreso Nacional de Riegos, celebrado en Cartagena.

Esta iniciativa "se sumará a las acciones que ya desarrollamos junto a los regantes para que la agricultura de la Región y su aprovechamiento gota a gota del agua sigan en vanguardia", ha afirmado el responsable autonómico. En esta línea, ha indicado que el Gobierno regional ha invertido 495 millones de euros en los últimos 30 años, sobre todo a través de las comunidades de regantes, para avanzar en la agricultura de precisión sobre una superficie de 135.000 hectáreas.

Entre estas actuaciones se incluye la reciente instalación de mil sondas de humedad en 500 puntos del Campo de Cartagena, que van a permitir monitorizar más de 44.000 hectáreas de cultivo, y que han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros por parte de la Comunidad.

López Miras ha resaltado que la Región de Murcia "es una tierra en la que el agua es vida y en la que a ella debemos nuestro desarrollo, nuestro empleo, nuestro presente y futuro", por lo que "no había mejor lugar que Cartagena para celebrar este Congreso Nacional". Además, ha puesto en valor el papel del Tajo-Segura "para frenar el avance del desierto y proteger el medio ambiente", como refleja el hecho de que "los cultivos regados por el trasvase absorben cada año 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono".

También ha criticado "los agravios que se vienen repitiendo desde hace años" en relación al Tajo-Segura, ya que "cada decisión recorta el agua que llega a través de una infraestructura irrenunciable". López Miras ha añadido que "es un ataque cuyo único fundamento es político, que está destinado a impedir que España actúe con una sola voz, con un solo planteamiento de Estado para aprovechar en conjunto los recursos nacionales".

VISITA DE LA MINISTRA RIBERA

Asimismo, el presidente se ha referido a la visita a Murcia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, prevista para este jueves, 4 de noviembre.

"Espero que llegue esta vez con compromisos firmes", ha dicho López Miras, quien ha advertido de que "los científicos han detectado cuál es el problema del Mar Menor, y lo primero que han dicho es que o se cortan ya los vertidos a través de la rambla del Albujón, o todo lo demás no servirá de nada. Es decir, que si mañana la ministra presenta proyectos entre los que no está cortar los vertidos que a día de hoy llegan a través de la rambla, no servirán de nada. O atajamos la urgencia, o lo demás no servirá".

"Si lo que vienen es a decirnos que hay dinero para el Mar Menor en los Presupuestos Generales del Estado, no es verdad, porque no hay una sola partida. Vemos a otras comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco cuyas inversiones sí vienen perfectamente relatadas en su cuantía y su proyecto", ha agregado.

López Miras ha señalado que "si la ministra viene a decirnos que van a invertir más de 300 millones de euros en el Mar Menor entre 2021 y 2023 tampoco es verdad, porque estamos ya en noviembre y no han destinado nada de ese presupuesto". Finalmente, ha precisado que "si los proyectos presentados por Ribera son tangibles, tendrán a su lado al Gobierno regional, que será el primero en colaborar con ellos".

CONGRESO NACIONAL DE RIEGOS

El XXXVIII Congreso Nacional de Riegos, que se celebra en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), incluye como novedad un Foro Empresarial de Innovación con ponencias de una decena de compañías tecnológicas sobre sus soluciones para el ahorro energético y de agua, así como para la transformación digital en la agricultura.

La rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, ha señalado que la Región de Murcia "puede presumir del cuidado del agua, tanto por parte de nuestros agricultores como parte de los ciudadanos. Somos muy buenos en riego y tenemos el reconocimiento internacional". En la misma línea, el presidente de la Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYF), José María González, ha indicado que "el regadío es un pilar de la economía de la Región de Murcia", en la que existen más de 15.000 balsas de riego, según ha puntualizado.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha querido, por su parte, poner en valor "la ciencia y tecnología que se genera en esta Universidad y el esfuerzo que se está realizando para conseguir una agricultura de precisión, tecnificada y sostenible", un adjetivo que el presidente del Sindicato de Regantes ha remarcado que es "compatible con la agricultura del Levante".

RESILIENCIA DEL REGADÍO

Son ponentes invitados del congreso el subdirector general de Planificación Hidrológica del Ministerio de Transición Económica, la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y el catedrático de la UPCT Alejandro Pérez Pastor, quienes explicarán, respectivamente, el uso de los recursos hídricos para la resiliencia del regadío, los fondos europeos para impulsar el regadío inteligente y las nuevas tecnologías de la agricultura de precisión.

"La tecnología sin los conocimientos agronómicos no es suficiente, se necesitan la una de la otra, para la toma de decisiones con respecto al riego aplicado en los cultivos y para lograr los objetivos de respeto al medio ambiente y a la competitividad de nuestra agricultura", explica el investigador de la Politécnica de Cartagena, quien expondrá casos prácticos del uso de sensores que miden el contenido de agua en el suelo por parte de agricultores de la Región de Murcia.

Investigadores agrónomos expondrán sus estudios sobre agrohidrología y agronomía del riego, recuperación de suelos marinos, aprovechamiento de aguas subterráneas y riesgos de la utilización de aguas residuales regeneradas, entre otros temas.

Las sesiones científicas del congreso abordarán también cuestiones como el riego de precisión, la teledetección y los sensores en el regadío o la impermeabilización y cobertura de las balsas de riego. Los congresistas también realizarán visitas técnicas a parcelas de un proyecto de implantación de tecnologías de precisión y control del acuífero en el campo de Cartagena y a la desaladora de Torrevieja.