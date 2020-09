PP destaca la rapidez de la Junta en plantear la restauración de la zona afectada por incendio de Almonaster (Huelva)

HUELVA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado este domingo la "rapidez" con que el Gobierno andaluz va a actuar en la restauración de la zona afectada por el incendio de Almonaster la Real, cuyos trabajos comenzarán a "finales de mes o principios de octubre" como anunciara esta misma semana la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

"Con la misma rapidez que lideró y combatió la Junta de Andalucía las llamas y preservó la seguridad de los ciudadanos ante la magnitud del incendio, ahora trabaja con la firme apuesta de reparar cuanto antes los daños causados por el fuego", ha manifestado González por medio de una nota.

El popular ha insistido que como sucediera durante la estabilización del incendio en los que "no hubo medios materiales disponibles y recursos humanos que no estuvieran en Huelva en esos días", para la recuperación de la zona quemada el Gobierno de Juanma Moreno "no va a escatimar en esfuerzos".

Entre las primeras intervenciones que se van a ejecutar sobre el terreno afectado por el incendio se contempla obras destinadas a actuaciones de emergencia, como la caída de árboles que puedan suponer un peligro o provocar accidentes, además de evitar las dificultades que se puedan derivar de la erosión y las lluvias en la zona.

González ha señalado que el plan de restauración que va a activar la Junta de Andalucía es mucho más "ambicioso" y tendrá en cuenta la reparación de los daños causados por el fuego para actuar en zonas agrícolas, ganaderas y forestales".

El Gobierno andaluz ha demostrado su "compromiso desde el minuto uno" y ahora "pretende ir más allá en la recuperación con la siembra de especies que mejor se adapten a este terreno y sirvan para mitigar los efectos del cambio climático", uno de los pilares del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía que impulsa con la denominada 'Revolución Verde'.