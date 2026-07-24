La Unión pide una ayuda de 8,71 millones para paliar el incremento de costes del sector apícola extremeño

Colmenas, apicultor, ahumador - COMUNIDAD DE MADRID

MÉRIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria La Unión Extremadura ha remitido un escrito al consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Juan José García, en la que solicita la aprobación de un Decreto de ayudas acogidas al régimen de mínimis por un importe de 8,71 millones de euros para "paliar las pérdidas sufridas por los apicultores extremeños por el encarecimiento de los combustibles".

Así lo ha destacado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que ha explicado que Extremadura es la región con mayor importancia apícola en el país, tanto por el número de colmenas, que suma 670.000 y suponen el 24% de España, así como por el número de profesionales, con 1.200, el 18,5% de todo el país.

En ese sentido, Cortés ha apuntado que el número de apicultores trashumantes ascienden a 1.657 en la región, que "están pagando las facturas del incremento del precio de los carburantes debido a la Guerra de oriente Medio", pero en cambio e"stán excluidos de cualquier ayuda".

Así, ha recordado que el Ministerio de Hacienda ha aprobado unas ayudas para compensar el incremento del precio del gasoil a agricultores, pescadores y transportistas, pero no incluye a los apicultores que "tiene que llevar en camión sus colmenas a las comarcas españolas donde la floración se produce en otras fechas pero que no tiene bonificación alguna a los combustibles".

Cortés ha señalado regiones "con menor peso de este sector" como es Cataluña que está tramitando un decreto de ayudas a los apicultores para paliar los efectos negativos de la subida de los carburantes, una norma se realiza al amparo del Reglamento (UE) 1408/2013 que regulan las ayudas de mínimis, señala La Unión en nota de prensa.

Según ha explicado el dirigente agrario, las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las recibirán todos los beneficiarios, con el objetivo de "paliar la pérdida de productividad sufrida por las explotaciones apícolas".

Señala que la ayuda se va a conceder a los apicultores que tengan declaradas más de 50 colmenas, que recibirán 16 euros por colmena a apicultores profesionales trashumantes y 10 euros para profesionales estantes y los no profesionales.

Por todo ello, La Unión ha solicitado a la Consejería de Agricultura, a través de la carta que ha enviado al consejero, que ponga en marcha una "medida similar" en Extremadura, con la aprobación de un decreto de ayudas acogidas al régimen de mínimis por un importe de 8,71 millones.