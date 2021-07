UPA anuncia movilizaciones si no hay ayudas para los ganaderos afectados por la sequía en Granada

GRANADA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPA ha anunciado movilizaciones si las administraciones no conceden ayudas para paliar las pérdidas que están sufriendo los ganaderos por la sequía ante el "nulo funcionamiento" del Seguro de Compensación por Pérdida de Pastos y por la "inexistente respuesta" de las Administración a facilitar las compensaciones en las zonas más áridas de la provincia de Granada.

Desde la organización agraria advierten en un comunicado de que la situación para los ganaderos es "insostenible" y reclaman a las administraciones que "den un paso al frente y se pronuncien acerca de una herramienta que, a día de hoy, no funciona como se demanda y no es válida para buena parte de los ganaderos".

UPA se ha referido especialmente a la "dramática situación" que sufren los ganaderos ubicados en las zonas más áridas, que no tienen nada que darle de comer al ganado en régimen extensivo y semiextensivo y a los que la sequía está "llevando al límite al poner contra las cuerdas la rentabilidad y viabilidad de sus explotaciones".

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha censurado que "los ganaderos paguen un seguro que es caro y, sin embargo, no tengan la compensación que merecen ante uno de los años más secos de los que se tienen registros. Si realmente el seguro no es la solución para paliar estas graves pérdidas, las administraciones deben ser las que pongan a disposición de los ganaderos ayudas al margen de una herramienta que se demuestra ineficaz", ha agregado.

Ha precisado a este respecto que "al ganadero no le sirve que el seguro compare un año más seco de lo normal como es éste con otros años secos porque el resultado siempre será el mismo: el seguro no considera que haya sequía y, por lo tanto, no indemniza por las pérdidas. Esto propicia que los ganaderos tengan que suplementar con alimento a los animales, con el incremento de costes de producción que supone y que conduce a que las explotaciones ganaderas pierdan todo margen de rentabilidad y vayan desapareciendo progresivamente, perdiéndose así una actividad que es el sustento de miles de familias".