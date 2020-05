UPA rebaja las ayudas de la Junta para ganadería ante coronavirus al repartirlas en un periodo de cinco años

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) ha sostenido este lunes que las iniciativas que la Junta de Andalucía destina a amortiguar los efectos de la crisis en la ganadería "son insuficientes y con dotaciones presupuestarias y condiciones que es preciso matizar".

Con respecto a la línea específica de ayudas para la ganadería extensiva que ha convocado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha notificado que pondrá a disposición 40 millones de euros, con un aumento de la cantidad anterior de 15 millones programada en el PDR 2014-2020.

UPA ha sostenido que se trata de ayudas agroambientales ya programadas con anterioridad y que proceden del segundo pilar de la PAC, pero ha explicado que no especifica el Ejecutivo andaluz que la convocatoria se destina para los próximos 5 años y en realidad suponen 8 millones de euros anuales que se han de repartir entre los sectores de ovino y caprino, y vacuno, según ha señalado en una nota.

En cuanto a este último, incluye también al vacuno de lidia y UPA Andalucíam ha expresado que "temen que esto favorezca a los grandes propietarios con grandes superficies de pastos, pero poco ganado".

"Esto puede ir claramente en perjuicio de los ganaderos ligados al medio rural con pequeñas explotaciones, que son los que acumulan menor base territorial y, por tanto, les será más difícil reunir las condiciones para poder acceder a las ayudas, aunque sean los que más las necesitan", ha señalado UPA en su comunicado.

La Consejería de Agricultura ha anunciado que las ayudas agroambientales se podrán solicitar a través de la Solicitud de Ayuda de Pago Básico, lo que facilitará que el 85% de ésta esté en los bolsillos de los ganaderos antes del mes de octubre del presente año.

UPA Andalucía ha considerado que esta promesa es imposible de cumplir pues, generalmente, estas ayudas se empiezan a pagar a finales del año siguiente a la convocatoria, entre otras cosas, porque los controles de superficie para determinar los beneficiarios y cuantías no se realizan hasta el mes de diciembre y ha concluido que sería lógico esperar que "los ganaderos no cobren estas ayudas hasta octubre, pero de 2021".

Para la aprobación de las ayudas agroambientales, la organización agraria ha expresado su descontento al argumentar que "no se ha realizado con el consenso de la Mesa de Interlocución Agraria".

Según el relato que ha hecho UPA, "la Consejería de Agricultura se ha limitado a enviar el texto a las organizaciones agrarias y cooperativas que componen dicha Mesa, sin haber pedido opinión ni recoger las propuestas de modificación de la mayoría de los miembros".

UPA ha analizado también la reacción del Gobierno andaluz, que ha tachado de "ridícula" la medida del Gobierno de poner en marcha un presupuesto de 10 millones de euros para apoyar a los sectores de ovino y caprino afectados para el cierre del canal Horeca, como medida derivada del estado de alarma.

Si bien desde la organización agraria coinciden en que la dotación de estas ayudas para todo el territorio español "es insuficiente, también quieren recordar a la Junta de Andalucía que ella misma puede poner a disposición una línea de ayudas específicas para estos dos sectores tan perjudicados por la crisis sanitaria por Covid-19".

"Según las últimas informaciones a las que ha tenido acceso UPA Andalucía, la Junta no contempla por el momento aumentar el presupuesto en exclusiva para los sectores de ovino y caprino, al contrario que otras comunidades autónomas, que si planean iniciativas concretas en esa dirección", ha sostenido UPA.

A diferencia de las ayudas agroambientales de la Junta, estas ayudas específicas para ovino y caprino aprobadas por el Gobierno de España, sí podrían estar disponibles para este mes de octubre, siempre que las comunidades autónomas se coordinen con efectividad, ha afirmado esta organización agrícola-ganadera.

La Consejería de Agricultura ha informado de que prorrogará un año más la medida destinada a ganadería ecológica, con una inversión de 30 millones de euros, y ha precisado que "ese presupuesto engloba a todos los sectores agrícolas y ganaderos en ecológico, no exclusivamente a estos últimos", por lo que ha deducido que "los recursos destinados expresamente a ganadería ecológica no van a ser tan tantos, especialmente para los sectores de ovino y caprino a los que corresponderá un corto porcentaje".

"Desde UPA Andalucía pensamos que las ayudas que la Junta asegura habilitar este año con el objetivo de paliar los efectos de la crisis en los sectores ganaderos, podrían no ser suficientes, probablemente no lleguen tan rápido y no alcancen a muchos de los pequeños ganaderos que más precisan de ellas, si no se modifican ciertos requisitos", ha apuntado esta organización agrarioganadera, y ha instado a la Junta de Andalucía a que "redoble sus esfuerzos y haga las modificaciones oportunas para ayudar de manera real y efectiva al sector productor ganadero andaluz".