Vara afirma que los ODS y la realización de buenos diagnósticos son fundamentales para solucionar los problemas actuales

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este lunes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Covid-19 "ha colocado en la agenda del mundo", y la realización de buenos diagnósticos son fundamentales en la solución de los problemas actuales.

Además ha matizado que si algo positivo ha traído la Covid-19 ha sido "que hemos descubierto que los ODS no eran un lema, era sencillamente la única solución posible".

En relación con lo anterior, ha añadido que "al mundo le faltan líderes que sepan hacer buenos diagnósticos. En el mundo hoy tiene demasiado peso la comunicación y demasiado poco peso la reflexión. Somos capaces de escribir en 140 caracteres pero no somos capaces de reflexionar durante 10 minutos seguidos y eso hace, provoca y produce un elemento absolutamente negativo, y es el de no saber muy bien hacia dónde vamos".

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la inauguración del curso del Campus Yuste 2020 'Descontento social y cambios políticos en América Latina: el imperativo de los ODS 16 y 17'.

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que hay dos palabras que considera muy importantes: "la dignidad y la decencia", intentando siempre aplicarlas para "poder entender la realidad del mundo en el que vivimos", ya que a veces, ha dicho, "nos sorprendemos de que haya gente que esté en posiciones de indignación, porque probablemente no nos dedicamos a mirar a nuestro alrededor para ver lo que realmente está ocurriendo".

En este sentido ha expresado que el trabajo decente, cuando se convierte en "trabajo indecente, indigno o precario, produce indignación a aquel que lo practica, provocando un nivel de desencanto y descontento en la ciudadanía directamente proporcional al número de personas que lo padecen", ha indicado la Junta en nota de prensa.

"Cuando la vida se torna indigna o no decente, que no tiene el mismo significado que indecente, cuando la ciudadanía no puede tener un mínimo de calidad en el trabajo, en la casa en la que vive o el barrio en el que convive, al final tiene la sensación de que no pertenece a ningún proyecto colectivo", ha continuado.

Es por ello que el presidente de la Junta de Extremadura ha abogado por que en la medida de que no se sea capaz de convocar a la ciudadanía a un proyecto de convivencia en el que haya derechos, pero en el que también haya deberes, se será incapaz de tener una "convivencia organizada".

Para Fernández Vara, lo que está ocurriendo "muy probablemente" en estos momentos sea precisamente que la ausencia de proyectos colectivos está conduciendo a la ciudadanía a la condición de individuos.

"Se tardó mucho tiempo en que el individuo se transformara en ciudadano, cuya diferencia estriba en que el ciudadano tiene derechos y tiene deberes a diferencia del individuo, que solo tiene nombre", y es por esa razón que hay que ser conscientes en estos momentos de que la pérdida de elementos de convivencia que permitan que la ciudadanía se sienta parte de algo, que comparta algo, un sentimiento, una emoción, una pertenencia de un territorio o un barrio o una ciudad, produce al final "desencanto y descontento".

Seguidamente, Fernández Vara ha indicado que lo anterior "está muy vinculado con los liderazgos". En esta línea ha explicado que el gran problema que el mundo tiene ahora mismo es que, después de liderazgos políticos y sociales muy potentes, en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente en España en el último cuarto del siglo XX, liderazgos en Europa y en el mundo que fueron capaces de conducir a través de sentimientos de proyectos colectivos a la ciudadanía, el mundo "se ha quedado sin líderes".

Por otro lado el líder del Gobierno regional ha reflexionado sobre los cambios que se han producido como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social como consecuencia de la covid-19. Una crisis que, a su juicio, no ha hecho más que acelerarlos porque ya se venían percibiendo en el mundo elementos que permitían saber qué se estaba cambiando, "pero no sabemos hacia donde estamos yendo, sabemos de dónde venimos pero no sabemos dónde vamos".

Para Fernández Vara "ahora más que nunca" hay que recuperar la capacidad de diálogo, la multilateralidad en las relaciones y se debe hacer algo que en estos tiempos es "tan complicado: escucharnos". "Hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y hay que darle la oportunidad de poder enseñar", ha aseverado.

Por último, ha subrayado que este curso del Campus Yuste es una "muy buena oportunidad" para poder reflexionar y prepararse bien para esta "aceleración de tendencias que está ocurriendo en estos momentos".