Agro.- El Govern activa un plan para descarbonizar la pesca del Delta de l'Ebre (Tarragona)

El conseller de Pesca, Òscar Ordeig, en el Delta de l'Ebre - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha activado un plan para reforzar y modernizar el sector acuícola de mejillones y ostras del Delta de l'Ebre (Tarragona) hasta 2029, con la descarbonización como uno de los ejes principales, informa este viernes en un comunicado.

El plan lo ha presentado el conseller de Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, en el marco del inicio de la campaña del mejillón 2026, y busca responder a los principales retos que afronta la actividad en materia ambiental, energética y de competitividad.

La financiación del plan combina recursos públicos, un 30%, y fondos europeos, otro 70%, con una partida inicial de 5 millones de euros, además de ayudas directas por 30.000 euros anuales hasta 2028 para la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.

Así, el plan plantea un conjunto de actuaciones concretas, que incluyen sustituir progresivamente los motores de combustión de las embarcaciones auxiliares, que generan más de 215 toneladas anuales de CO2, por eléctricos o la instalación de puntos de carga.

También se prevé la mejora de las infraestructuras existentes, con la instalación de placas solares, y medidas de adaptación al cambio climático ante el aumento de la temperatura del agua que condiciona la producción.

COMERCIO

El cultivo de mejillón y ostras es una de las actividades económicas clave en les Terres de l'Ebre, ha detallado el departamento, con 197 mejilloneros en activo, una producción anual de 2.900 toneladas y unos ingresos de cerca de siete millones de euros.

Entre las actuaciones previstas también está la creación de una organización de productores acuícolas, con el objetivo de mejorar la comercialización, reforzar la marca Marisc Delta de l'Ebre e incentivar el turismo acuícola.

El plan se irá desplegando de forma progresiva hasta 2029, con dos primeros años previstos para el desarrollo de los proyectos, la regularización administrativa y la búsqueda de financiación, mientras que en 2027 se prevé ejecutar las primera inversiones destinadas a la electrificación de la flota o mejora de infraestructuras.