GIRONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha anunciado que mantiene por segundo año la veda de la pesca de sepia para garantizar la conservación de la especie, en un comunicado este viernes.

La veda se aplica a las artes menores y la pesca recreativa en las bahías de Pals y Roses (Girona), en septiembre, octubre y noviembre de 2025, y en febrero de 2026.

El objetivo es reducir la presión pesquera en los caladeros más sensibles, en los que las sepias se reproducen y crecen, en otoño para proteger a los ejemplares recién nacidos y en febrero para preservar el pico de hembras huevadas.