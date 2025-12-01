Archivo - Numerosas personas disfrutan de un día de playa en la Costa Brava, a 30 de julio de 2023, en Tossa de Mar, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, Mario Vizcarro, ha expuesto desde el Senado varios problemas de la Política Pesquera Común (PPC) en torno a la situación de la pesca en el Mediterráneo, insistiendo en que si no se toman medidas se esta poniendo en juego el "modo de vida" de los pescadores.

Durante la comparecencia, solicitada por ERC para informar de la "preocupante situación de la pesca en Catalunya", Vizcarro ha destacado que en la actual situación, los pescadores se "juegan su modo de vida" por elementos como la continua reducción de oportunidades de la pesca derivada de la aplicación del Reglamento europeo.

En primer lugar, ha criticado las regulaciones impuestas a los barcos de la modalidad de Artes Menores del Mediterráneo, como la limitación de cuotas en especies problemáticas como el atún rojo o el cangrejo azul, así como actualizar definición de la modalidad por parte de la UE.

De la misma forma, el representante ha pedido que se valore su potencial industrial a nivel comunitario: "No se les tienen que tomar por los críos pequeños".

También ha señalado la problemática de la pesca de pequeño pelágico, también derivados de la "excesiva presencia del atún" y las restricciones de su pesca por este tipo de embarcaciones, recalcando que "la única manera de regularlo" es ampliar los permisos para capturar estos ejemplares y no "tirarlos" al mar.

Por último, ha apostado por "volver a los 180 días" de pesca media por buque, más 52 de veda, para las flotas de arrastre del Mediterráneo, frente a los 130 acordados entre el Gobierno y Unión Europea más las 13 jornadas adicionales para la campaña de Navidad, subrayando que es el "mínimo" para que el sector pueda sobrevivir sin subsidios.