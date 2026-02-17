Transición Ecológica propondrá hoy a las CCAA reforzar la protección de la anguila y cuatro votarán en contra

Archivo - Anguilas del Delta del Ebro: anguila plateada, lista para emprender la migración al Mar de los Sargazos - MARIANO CEBOLLA / PNDE - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico propondrá este martes a las comunidades autónomas, en el Comité de Flora y Fauna, declarar a la anguila (angula) especie 'En peligro de extinción', dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), con el objetivo de garantizar su recuperación y frenar su declive.

Asturias, Cantabria, Galicia y Baleares ya han avanzado que votarán que 'no', mientras que otras, como Comunitat Valenciana, Castilla y León y Extremadura han indicado que esperan a la reunión. Transición Ecológica avanzó su propuesta el pasado 30 de enero, después de que la ministra del ramo, Sara Aagesen, se reuniera con la junta directiva de la organización de cocineros Euro-Toques España, promotores de la campaña 'Angulas, no, gracias' contra el consumo de esta especie.

Desde el ministerio se subraya que esta iniciativa se apoya en criterios científicos sólidos, en recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos de España en materia de conservación de la biodiversidad, así como en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

ASTURIAS CREE QUE NO TIENE SENTIDO QUE ESPAÑA ACTÚE SOLA

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias ha comunicado su rechazo a la propuesta de Transición Ecológica. A su parecer, es "incoherente" que un país adopte de forma unilateral la prohibición de la captura de esta especie "mientras que otros limítrofes, como Francia o Portugal, con volúmenes de captura superiores, no lo hagan". Por ello, ha reclamado que una decisión de este alcance "se analice y acuerde en el marco de la Unión Europea (UE)".

"La pesca de la angula (la cría de la anguila) en Asturias es un modelo de sostenibilidad, control y cumplimiento normativo y no existe fundamento técnico ni biológico para incluirla en el Lespre por lo que afecta a este territorio. Por el contrario, hacerlo supondría desmantelar una actividad tradicional completamente intervenida y abrir la puerta al incremento del furtivismo, que sí representa una amenaza real para la especie", ha recalcado.

CANTABRIA RECUERDA LOS BUENOS FRUTOS DE SUS PLANES DE GESTIÓN

Por su parte, Cantabria ha avanzado que votará 'no' en la reunión de este martes. La Consejería de Pesca autonómica rechazó el pasado lunes "decisiones centralizadas que ignoran la realidad territorial y los esfuerzos realizados durante años" y recalcó que "la conservación de la biodiversidad debe basarse en criterios científicos, en la evaluación de resultados reales y en la colaboración con los territorios que han demostrado una gestión eficaz".

En este sentido, recordó que esta comunidad, junto a otras como Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña, han desarrollado desde hace más de una década planes de gestión de la anguila basados en el control del esfuerzo pesquero y la lucha contra el furtivismo que "han permitido mantener una actividad tradicional dentro de parámetros de sostenibilidad, con indicadores de evolución positivos".

GALICIA LAMENTA LAS COFRADÍAS AFECTADAS

En Galicia, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acusó el pasado miércoles al Gobierno de estar "faltando a la lealtad institucional" al proponer "unilateralmente" esta declaración. "Consideramos que si en 2024 se votó en contra, volver a retomar esta iniciativa, el ministerio debería contar con nuevos informes técnicos y no volver a sacarla con información que data de fechas anteriores", indicó antes de su reunión con representantes de las cofradías a las que trasladó las alegaciones con las que busca evitar que el Ejecutivo saque adelante esta decisión.

En declaraciones a los periodistas previas a la reunión, Villaverde explicó que en la comunidad autónoma hay tres planes para esta especie respectivamente en las rías de vigo, Arousa y Ferrol, con tres cofradías "muy afectadas", la de Arcade (con unas 30 embarcaciones), Carril y Ferrol. "(Los tres planes) año tras año se adaptan a la normativa y a los requisitos de la legislación nacional y europea, y en los últimos dos años se hicieron más restrictivas las medidas de esfuerzo pesquero", puso en valor.

Por otro lado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear ha avanzado en declaraciones a Europa Press que votará en contra de la prohibición total de la pesca de esta especie. Entienden que el "lento y sostenido" declive de la angula no se debe a la actividad pesquera, sino en la pérdida de "más del 90% de su hábitat natural y de las barreras artificiales construidas en los ríos durante las últimas décadas (infraestructuras y otras alteraciones), que dificultan su migración y reproducción.

Además, consideran que la propuesta de Transición Ecológica debe abordarse "con una visión equilibrada y teniendo en cuenta la realidad de cada territorio". Así, recuerdan que el archipiélago balearno existe pesca profesional de anguila y la pesca recreativa ya está prohibida desde hace años por normativa europea, "por lo que se trata de un debate que no tiene impacto directo en nuestra comunidad autónoma".

Sin embargo, dicen ser conscientes de que en otras zonas de España esta actividad "mantiene un importante valor económico y social para el sector pesquero". "Consideramos que una prohibición total de la pesca no resolvería el problema de fondo y que las medidas deben centrarse en la recuperación del hábitat y la mejora de la conectividad fluvial", indican.

COMPATIBILIZAR PROTECCIÓN Y PESCA LIMITADA

Por otro lado, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana han señalado a Europa Press que están a la espera de ver el informe que será presentado por parte de Transición Ecológica para analizar esta cuestión en profundidad. Aún así, a priori apuestan por buscar compatibilizar la protección con una pesca limitada.

Por esta parte, recuerdan que la Generalitat ya ha implementado diferentes medidas para limitar la pesca de la anguila en el entorno de l'Albufera. En la actualidad no está permitida la pesca a particulares y únicamente la cofradía de pescadores de El Palmar cuenta con la autorización para poder realizar capturas. "El objetivo es que se pueda compatibiliza el mantenimiento de una actividad tradicional con el mantenimiento de ejemplares de la especie", inciden.

A su vez, fuentes del Gobierno de Castilla y León han indicado en declaraciones a Europa Press que no se pueden pronunciar hasta que no se desarrolle la reunión y se conozca en detalle los planteamientos del Ministerio y de las diferentes CCAA. "Además de ser una cuestión que afecta directamente a otras autonomías por la veda de la angula", han añadido.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura han señalado que, dado que la comunidad autónoma no cuenta con dicha especie, "valorará el posicionamiento que adopten las comunidades autónomas que sí tienen angulas".