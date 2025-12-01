(AM) Expertos veterinarios de la UE viajan mañana a Cataluña para dar apoyo frente a la peste porcina africana

Efectivos de la UME en la zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Torrefarrussa este lunes. - Lorena Sopêna - Europa Press

BRUSELAS, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Expertos veterinarios de la Comisión Europea llegarán mañana martes a Cataluña para evaluar sobre el terreno la situación y prestar apoyo a las autoridades en el control del brote de peste porcina africana (PPA), con el fin de garantizar que se ponen en marcha todas las medidas urgentes que establece la normativa comunitaria ante un virus que puede propagarse "muy rápidamente".

"Tenemos a nuestros expertos pendientes, nuestro Equipo Europeo de Emergencia Veterinaria (EUVET, por sus siglas en inglés) estará ya mañana sobre el terreno en Cataluña y podrán asesorar a las autoridades nacionales y locales que gestionan la situación y que podrán tener asesoramiento de los expertos europeos, porque España no es el único país afectado", ha indicado en una rueda de prensa la portavoz comunitaria responsable de salud y seguridad alimenticia, Eva Hrncirova, que no ha precisado en qué otros Estados miembro se dan situaciones similares.

Hrncirova ha confirmado así que el Ejecutivo comunitario ha recibido la notificación de los primeros casos de la peste porcina africana en España "desde hace más de 30 años" --la enfermedad se consideraba erradicación desde 1995-- y ha subrayado que "es necesario actuar" para poner en marcha todas las medidas que ya recomienda la legislación comunitaria, incluido establecer las zonas afectadas, controlar las especies salvajes --en referencia a los jabalíes--, prohibir la caza y otras medidas estrictas en las granjas afectadas, como el sacrificio.

Desde el Ejecutivo comunitario, además, explican que debido a esta crisis las autoridades no pueden certificar las exportaciones de porcino como procedentes de "país libre de PPA", pero instan a los países terceros que importan porcino español a que respeten el "principio de regionalización" y "no prohíban las exportaciones de todo el territorio de España".

Fuentes comunitarias consultadas por Europa Press confirman que las autoridades nacionales informaron a Bruselas de la detección de dos primeros casos de PPA en jabalíes en la zona de Cerdanyola del Valles y de que los servicios de veterinaria de la Generalitat de Cataluña están tomando las medidas de control previstas en la normativa de la Unión Europea.

Estas medidas incluyen la delimitación de 'Zona Infectada', la búsqueda activa y eliminación controlada de restos de jabalíes, el veto de caza en la zona afectada para evitar el desplazamiento de animales hacia zonas nos contaminadas y otras acciones como el refuerzo de la vigilancia y medidas de bioseguridad en granjas porcinas.

Además del envío de la misión de los expertos veterinarios de la UE, que llegará el martes a Cataluña, añaden las fuentes, la situación en España será discutida en la próxima reunión del comité permanente competente --que reúne expertos nacionales y de la Comisión-- y con la oficina de veterinaria prevista para esta misma semana.

"La Comisión y las autoridades españolas están en contacto y están supervisando estrechamente la situación", añade Bruselas, que insiste en que la implementación de todas las medidas previstas por la legislación comunitaria son "claves" para controlar la crisis.

Desde el Ejecutivo comunitario, también han insistido en que están "preparados" para prestar ayuda "en todo lo que podamos" para "limitar el impacto" del brote.