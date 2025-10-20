JARC reclama al Govern el pago del anticipo de las ayudas directas de la PAC 2025

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha presentado una solicitud formal en la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat para exigir que se haga efectivo el pago del anticipo máximo legalmente permitido (70%) de las ayudas directas de la PAC 2025, a partir del 16 de octubre, fecha autorizada por la normativa europea.

Se trata de un problema que ningún gobierno ha querido afrontar, ha asegurado la entidad en un comunicado: "Ningún ejecutivo anterior, sea del color político que sea, ha sido capaz ni valiente para resolver un problema estructural que se repite año tras año".

Advierten de que los agricultores catalanes sufre las consecuencias de una gestión que consideran ineficiente y califican de "vergüenza" que no se pueda garantizar todavía el anticipo de la PAC".

"No es un lujo, es un derecho", ha afirmado el presidente de JARC, Joan Carles Massot, quien advierte de que ese anticipo es clave para garantizar la liquidez de las explotaciones en un momento crítico del año, en sus palabras.

En 2024, un total de 34.901 beneficiarios catalanes recibieron un 233,7 millones de euros en ayudas directas de la PAC: "Mientras Catalunya queda atrás, comunidades como Andalucía (765 millones), Castilla y León (663 millones), Extremadura (277 millones) y otras muchas ya han activado el anticipo", critica la asociación.