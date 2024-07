Aldeas Infantiles SOS apoyó a 27.544 menores en 2023, un 46% más

La organización recuerda que 867.000 niños y adolescentes en España se encuentran en situación de carencia material severa



MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha ofrecido apoyo a 27.544 niños en 2023, lo que supone un 46% más, y a 4.044 familias. Dicho ascenso se ha producido principalmente en sus programas de prevención, en los que trabaja para mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo.

A nivel global, la entidad ya ayudado a 53.747 niños y jóvenes y a 8.538 familias dentro y fuera de Espala, según datos de su última memoria, recientemente publicada que muestra un aumento de la actividad.

"El año 2023 estuvo marcado por grandes retos y desde nuestra organización hemos tratado, una vez más, de estar a la altura y de dar respuesta a estas necesidades, con el fin de llegar a los hogares más vulnerables y de brindar una oportunidad a aquellos que más lo necesitan", ha asegurado el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.

Y es que, según indica la entidad, si ponemos el foco en España tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil se incrementó 1,7 puntos en 2023, llegando al 34 %. "Esto significa que más de 867.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de carencia material severa: el 20 % reside en viviendas en las que no hay una temperatura adecuada; el 7 % no puede comer carne o pescado cada dos días y el 43 % vive en hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y que ni siquiera pueden irse de vacaciones al menos una semana al año", ha explicado el presidente.

A través de sus 31 centros de día, nueve programas de familias y cinco centros de educación infantil, así como de diversas actividades terapéuticas y educativas, Aldeas apoyó en 2023 a 24.836 niños niñas y jóvenes y a 2.973 familias.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES

La organización también continúa innovando para ofrecer a la infancia y la adolescencia que crece separada de sus familias distintas opciones de cuidado que respondan a sus necesidades específicas, siempre con un enfoque de derechos y con el objetivo de garantizar su bienestar. En España, en 2023, había casi 50.000 niños privados del cuidado parental y tutelados por las administraciones públicas. Gracias a su labor de protección a la infancia, Aldeas pudo ofrecer un nuevo hogar a 1.320 y apoyar a 912 familias en sus diferentes programas de acogimiento tanto familiar como residencial.

La entidad cuenta con ocho aldeas infantiles (hogares residenciales), seis residencias de jóvenes, un programa de primera acogida y valoración, ocho programas de apoyo al acogimiento en familia extensa y ajena, y un programa de apoyo al acogimiento familiar con dedicación exclusiva (AcogES+).

El compromiso de Aldeas con los niños y adolescentes que crecen en el sistema de protección o se encuentran en situación de vulnerabilidad se mantiene más allá de su mayoría de edad, hasta que alcanzan su plena integración social y laboral. Cuenta con ocho programas de apoyo a los jóvenes desde los que, en 2023, acompañó a 1.388 chicos y chicas, ofreciéndoles oportunidades de educación y formación profesional, así como alojamiento, acompañamiento, apoyo económico, ayuda con las gestiones administrativas y orientación académica y laboral.

Entre las nuevas iniciativas puestas en marcha en 2023, ha destacado el proyecto Together, que promueve la participación de la infancia y la juventud en la toma de decisiones públicas y que está cofinanciado por la Unión Europea, y el programa SALÚ, que tiene la finalidad de fomentar el cuidado de la salud mental y prevenir la violencia en los niños, niñas y jóvenes expuestos a traumas.

Implantado en Andalucía, este último aborda problemáticas como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, de apego o aislamiento social, entre otros, ofreciendo orientación, asesoramiento psicológico y terapia tanto individual como familiar.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Aldeas Infantiles SOS desarrolla programas de cooperación al desarrollo en Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Marruecos y Senegal, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad y de generar oportunidades para la infancia, la juventud y las familias más vulnerables, evitando así la transmisión intergeneracional de la pobreza y la negligencia en el cuidado de la infancia.

Además, la organización ha lanzaado un programa de respuesta a emergencias en Venezuela y, en colaboración con la federación internacional a la que pertenece (SOS Children’s Villages), también contribuyó a dar respuesta a las necesidades humanitarias en Ucrania. En total, desde todos estos programas, Aldeas atendió a 26.203 personas, un 26 % más que en 2022, y a 4.495 familias.