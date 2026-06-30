Cáritas atendió en 2025 a más de un millón de personas en España, el 57% migrantes y el 56% con ayuda alimentaria

Memoria de Cáritas - CÁRITAS ESPAÑOLA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha atendido dentro de España a un total de 1.098.476 personas a lo largo del año 2025, de las cuales el 57% eran migrantes y el 56% ha recibido apoyo en sus necesidades alimentarias.

Así lo constata la Memoria Confederal de Cáritas presentada este martes en Madrid por su presidente, Manuel Bretón, y la secretaria general de la institución, María González Dyne, quienes han dado cuenta de la labor de la red de las 70 Cáritas diocesanas.

En este sentido, el balance global del año pasado revela una inversión récord de 529,9 millones de euros en recursos y proyectos, lo que ha permitido acompañar a un total de 2.132.112 personas sumando la acción en el territorio nacional y los proyectos de cooperación internacional.

A lo largo de 2025, las más de 4.923 Cáritas parroquiales apoyaron en sus necesidades alimentarias a más de 615.000 personas a través del Programa de Acogida y Asistencia. Esta cifra representa el 56% de todas las personas acompañadas por la red el año pasado dentro de España.

La mayoría de los hogares con necesidades alimentarias acompañadas por Cáritas en 2025 estaban encabezados por mujeres o por personas que se encontraban en búsqueda de empleo o que contaban con un trabajo inestable o precario. La ONG también ha detectado una mayor prevalencia de la inseguridad alimentaria en hogares donde los gastos de la vivienda son excesivos (los ingresos menos los gastos de vivienda sitúan al hogar bajo el umbral de pobreza severa).

VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN

De hecho, la vivienda y la alimentación, que son los capítulos del gasto a los que las familias dedican la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios.

"Las familias intentan reducir otros gastos o pedir ayuda antes de tomar decisiones más drásticas, como lo que es cambiar de vivienda o reorganizar la vivencia familiar. Y lo hacen porque saben que estos cambios tienen un impacto profundo en sus vidas y no son irreversibles", ha asegurado González Dyne.

El 57% de las personas apoyadas por la red de Cáritas el año pasado eran además migrantes, muchas de ellas, en situación administrativa irregular. Así, las distintas iniciativas relacionadas con la Movilidad Humana registraron un incremento en el número de participantes del 35,8% en el último año, al pasar de las 34.767 personas en 2024 a las 47.226 en 2025.

Según ha detallado González Dyne, la suma de "dificultades" que atraviesan estas personas provoca que deban ser apoyadas desde múltiples recursos, como son los proyectos de Acogida y Asistencia, Vivienda, Violencia machista, prostitución y trata, Empleo, Educación y/o Servicio jurídico. Además, ha informado de que, en todos estos casos, se trata de procesos a medio y largo plazo, de entre 1 y 2 años, que requieren un acompañamiento integral individualizado.

El programa que aglutinó la mayor concentración de fondos en 2025 ha sido el de la Economía Solidaria, con una inversión total de 157,3 millones de euros (12,5 millones de euros más que en 2024), superando los programas de Acogida y Asistencia (93 millones de euros).

De las 68.285 personas que participaron en algunas de las iniciativas de Economía Solidaria, Cáritas logró insertar en el mercado de trabajo al 21,44% (14.639 personas), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que el año anterior. Actualmente, las iniciativas de economía social suman 3.158 puestos de trabajo y 271 líneas de negocio, configurando un tejido productivo alternativo que tiene en cuenta una perspectiva social, medioambiental y de sostenibilidad.

Los otros programas en los que más aumentó el número de personas atendidas fueron los de Familia, infancia y juventud (63.742), Personas en situación de sin hogar (44.475) y Servicios jurídicos (28.766). Aunque estos tres programas han registrado un aumento significativo, destaca el incremento exponencial de casi el 58% en el caso de la atención jurídica.

Para Cáritas, este incremento se explica, sobre todo, a las novedades que introdujo la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, en particular, a la incompatibilidad entre la protección internacional y los arraigos que obligó a miles de personas migrantes a tomar decisiones difíciles con el debido asesoramiento jurídico.

En cuanto al terremoto ocurrido en Venezuela, González Dyne ha indicado que el equipo de emergencias trabaja "noche y día" desde hace casi una semana.

MÁS DE UN MILLÓN RECAUDADO PARA VENEZUELA

También ha señalado que se encuentran "agradecidos" por la solidaridad en España, con 1.122.000 euros recaudados, solamente como servicios generales. "Queda sumar, por supuesto, todos los aportes que están recaudando ahora las Caritas diocesanas", ha añadido, al mismo tiempo que ha dicho que están "muy consternados por la magnitud y el alcance" de esta emergencia.

Por su parte, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha agradecido la labor de todas las personas voluntarias por su "gratitud". "Solo quien se deja amar por Dios puede construir con los demás las obras del amor. Gracias por ayudarnos a ser mejores personas y mejor sociedad. Que el Señor os recompense como solo él sabe hacerlo", ha subrayado.

Del mismo modo, Bretón se ha despedido como presidente de la entidad tras más de casi 10 años. "He aprendido que la verdadera autoridad nace de la escucha y el acompañamiento, que la unidad se construye desde la diversidad y que la misión sólo avanza cuando se sostiene en la confianza mutua", ha recalcado.

En esta línea, ha señalado que se va "con la certeza de que esta casa es mucho más que una organización, es un modo de estar en la vida, es una comunidad que acompaña, que cura y que sostiene".