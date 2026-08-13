Interior eleva a 1.898 los menores identificados en Ceuta y cifra en 5.000 los migrantes que permanecen en la ciudad

1110535.1.260.149.20260813145106 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece tras la reunión del consejo extraordinario de ministros del Interior de la UE por la crisis en Ceuta, en la sede del Ministerio del Interior, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 1.898 los menores migrantes identificados en Ceuta y ha cifrado en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma después de la entrada masiva de forma irregular el 30 y 31 de julio.

"Ya hemos dicho y hemos comentado que las personas que quedan, tenemos un número aproximado en Ceuta, es de 5.000 personas", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto Marlaska este jueves en el marco de su reunión de trabajo con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma, en la sede de la Delegación del Gobierno.

En todo caso, el ministro ha señalado que la "prioridad" ha sido, hasta la fecha, el registro e identificación de los menores. "Esa ha sido nuestra prioridad y lo sigue siendo hasta que se concluya, pero ha sido compatible también con la identificación, con la realización del triaje de los mayores de edad, que ya vamos a iniciar a un nivel superior", ha apuntado.