Dos reportajes sobre Gambia y sobre la sequía en el Cuerno de África, Premios Manos Unidas 65 aniversario

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El reportaje 'Gambia, un país engullido por el plástico', del periodista José Ignacio Martínez, publicado en el portal Climática, ha recibido el Premio de prensa 'El efecto ser humano' y el trabajo 'Sequía en el Cuerno de África', de Nùria Jar y Raül Flores, emitido en la revista 5W, el Premio de Radio y Podcast de los Premios Manos Unidas 65 aniversario.

Así se ha desvelado en la gala de entrega de los Premios, que se celebró esta semana en la cúpula de EY, en Madrid, bajo la presidencia de honor de la reina Sofía.

Tras su agradecimiento a los premiados, la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, ha destacado que la historia de Manos Unidas "es una historia de esperanza" porque "aunque cueste, la victoria en la batalla contra el hambre y la pobreza es posible".

En esta edición de los galardones, jurado ha decidido, también, otorgar sendas menciones de honor a los programas La Linterna, de COPE y Punto de Fuga de la SER, dirigidos, respectivamente, por Ángel Expósito y Pablo Morán.

Además, el Premio de Fotoperiodismo recayó en la fotografía 'Makoko. La última batalla de la Venecia de África', del fotoperiodista Pau Coll, miembro del grupo Ruido Photo.

Igualmente, entre los premiados institucionales, se encuentran Pepe Rodríguez Rey, la hermana Hortensia Perosanz, AUARA, Too Good to Go, ECOALF, ATRESMEDIA, Lornzo Caprile y María Galán (Babies Uganda).

El evento, presentado por Javi Nieves y Mar Amate, contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el obispo electo de Segovia Jesús Vidal, el obispo auxiliar de Madrid José Antonio Álvarez y el socio director de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de EY, Adolfo Zunzunegui, entre otras personalidades.