El nuevo Observatorio Estatal del Voluntariado se constituye con representantes de ONG, autonomías y ministerios

Archivo - Voluntarios durante la campaña de recogida de alimentos de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Observatorio Estatal del Voluntariado ha celebrado su primera reunión constitutiva en Madrid con la participación de representantes de ONG, autonomías y ministerios, y con el objetivo de abordar "cuestiones cruciales para testar el estado de la solidaridad" en España, según ha informado la Plataforma del Voluntariado de España (PVE).

El organismo, impulsado desde hace dos décadas por la PVE, ha incorporado en su órgano de coordinación "un mayor número de representantes que proceden de los más diversos ámbitos de la esfera pública".

Al encuentro han acudido más de 30 representantes de distintos entornos entre los que figuran ONG como la Plataforma del Tercer Sector, varias comunidades autónomas, agentes sociales y diferentes ministerios liderados por Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Entre las prioridades establecidas en esta primera reunión, el Observatorio ha puesto el acento en "la necesidad de preservar todo el conocimiento acumulado durante dos décadas" y en "la apuesta por ofrecer datos rigurosos sobre la tarea solidaria y quienes la ejercen".

Además, en el encuentro constitutivo se ha abordado la necesidad de "abrir líneas de investigación sobre diferentes aspectos que afectan a la acción voluntaria, como la relación existente entre voluntariado y salud mental, la diversidad presente en la red o la formación de las personas voluntarias, entre otras cuestiones".

Según destaca la PVE, este impulso a la investigación en materia de solidaridad cobra especial relevancia en 2026, que ha sido declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de las Personas Voluntarias. En España, hay 4,4 millones de personas voluntarias, según el último estudio del Observatorio.