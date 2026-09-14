Inclusión y el SEPE impulsarán un proyecto piloto para mejorar la inserción laboral de beneficiarios del IMV

Oficina del SEPE. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulsarán un proyecto piloto para mejorar la inserción laboral y el acompañamiento de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, los equipos de la Secretaría General de Inclusión (SGI), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el SEPE se han reunido para trabajar en "la interoperabilidad de los datos" con el objetivo de poner en marcha el proyecto.

Esta iniciativa está integrada en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026, que reconoce por primera vez a las personas beneficiarias del IMV como "colectivo prioritario" y subraya la necesidad de impulsar políticas de acompañamiento que faciliten su incorporación al mercado laboral.

Según apunta el Ministerio, los equipos seguirán manteniendo reuniones de coordinación para delimitar la población objeto de estudio y el diagnóstico de sus necesidades.

De acuerdo con la última estadística publicada por el INSS, el IMV llegó en agosto a 893.820 hogares en los que vivían 2.725.899 personas, con una cuantía media de la prestación de 502,8 euros al mes por hogar. El 68% de los titulares eran mujeres y el 40,5% de los beneficiarios (un total de 1.103.781) eran niños, niñas y adolescentes.