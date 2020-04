Montero precisa que el ingreso mínimo se conocerá "aproximadamente en mayo" y que siguen trabajando en él

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado que el ingreso mínimo vital se conocerá "aproximadamente" en el mes de mayo y no ha querido adelantar detalles de la misma porque no le gusta anticipar ninguna cuestión que no esté determinada, ya acotada y que "el gobierno conozca en su totalidad". "Estamos trabajando en ello", ha añadido.

En una rueda de prensa telemática en La Moncloa, Montero ha insistido en que no puede contestar al detalle de la propuesta pese a que en un principio se había anunciado que la medida se presentaría este mismo jueves por parte de los ministros de Inclusión y Derechos Sociales. Así, ha añadido que se presentará "en tiempo y en forma" por el ministro Escrivá y del propio vicepresidente de Asuntos sociales para que se puede conocer "aproximadamente" en el mes de mayo.

El propio Escrivá ha asegurado este jueves que se ha enterado por los medios de comunicación de que se iba a celebrar una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre el Ingreso Mínimo Vital junto al vicepresidente segundo de Derechos Sociales. Escrivá también ha coincidió con Montero en que faltan flecos por cerrar.

Por su parte, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha prometido que la renta mínima vital se aprobará "en mayo", pues este es el acuerdo al que ha llegado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que su equipo de Vicepresidencia se va a "dejar la piel" para que esta prestación con la que se pretende ayudar a las familias más desfavorecidas se empiece a cobrar también en el mismo mes de mayo.

Montero ha asegurado que el ingreso mínimo vital es una "prestación inédita" y un "salto de gigante" en la protección social en el que el Ejecutivo trabaja desde principios de año para implantarlo "en el menor plazo de tiempo posible".

"ACELERAR" LA IMPLANTACIÓN

Además, ha añadido que las formaciones que forman parte del Gobierno están de acuerdo en la estructura, prioridad y colectivos a abarcar, pero que lo que se ha planteado es una "cuestión de velocidad en la implantación". En todo caso, ha insistido en que es una presentación que viene para quedarse y de una "gran complejidad" que exige tener una información fiable y gran capacidad de gestión.

Montero ha apuntado que en los últimos días se ha planteado la necesidad de agilizar este ingreso mínimo vital y también ha habido alguna propuesta de un ingreso mínimo vital puente. "Lo que ha acordado el Gobierno es acelerar la puesta en marcha --ha subrayado--. La intención es que en el mes de mayo podamos presentar esta nueva prestación".