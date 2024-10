Sumar pide en el Congreso solucionar el problema de los empadronamientos en localidades sin hospital

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a solucionar de forma "urgente" la "problemática" surgida con los empadronamientos a partir del nuevo sistema informático de registro de recién nacidos del Ministerio de Justicia, DICIREG, que no permite, a día de hoy, inscribir a los bebés en localidades que no cuenten con un centro hospitalario.

Según señala Sumar en el texto de la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la práctica, muchos hospitales realizan desde hace años los trámites de inscripción en el registro de los recién nacidos, dentro de las primeras 72 horas desde el nacimiento; y en algunos municipios, es el propio registro civil el que lo comunica al ayuntamiento inscribiendo al bebé en el domicilio de los padres.

En caso de que no lo haga, se debe ir al ayuntamiento aportando el certificado del registro civil o el libro de familia, junto con el DNI original y copia de la persona que lo inscribe.

Si bien, precisa que, el nuevo sistema de registro del Ministerio de Justicia, que se está implementando de manera progresiva en diferentes territorio, no permite, por el momento, inscribir a los recién nacidos en localidades que no cuenten con un centro hospitalario.

Este hecho, según advierte Sumar, está causando "además de malestar" en las familias, "algunas disfunciones, alterando la realidad de las estadísticas de base demográfica de los municipios".

Por ejemplo, indica que, en Cataluña, el sistema ya se ha implementado en 32 de los 49 partidos judiciales, "con idéntica problemática", y ayuntamientos como el de Ulldecona, en el Montsia (Tarragona) han aprobado en el pleno municipal una moción para instar al Ministerio de Justicia a encontrar una solución urgente.

Según precisa el grupo parlamentario, esta situación tiene como consecuencia directa "no solo que estas poblaciones no vean reflejado en el padrón la realidad del incremento poblacional relacionado con los recién nacidos sino que haya familias con hijos empadronados en distintas poblaciones en contra de la voluntad de sus progenitores y en ocasiones en poblaciones que se encuentran a centenares de kilómetros de distancia".

Por ello, Sumar pide que se tomen "las medidas necesarias, con carácter urgente, para dar solución a la problemática de los empadronamientos" y "evitar nuevos casos con los futuros recién nacidos".

Asimismo, reclama "facilitar, conjuntamente con los ayuntamientos, una solución rápida y sencilla para que las familias que han tenido que inscribir a sus recién nacidos en el registro civil bajo estas circunstancias puedan realizar la inscripción en su localidad de residencia".