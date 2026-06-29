Ascienden a 25 las asesinadas por violencia machista este año tras confirmar Igualdad el caso de Sevilla

Violencia de género en España- EPDATA

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 25 y a 1.366 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un crimen machista en la provincia de Sevilla.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 44 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 44 años, este sábado 27 de junio. La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Así, tras este caso, el número de menores de edad huérfanas por violencia machista asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

La Guardia Civil halló el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Asimismo, en el interior del domicilio se encontraba un varón que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con seis. Le sigue la Comunidad Valenciana, con cuatro; Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y Navarra, con dos; y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con una cada una.

En total, 16 de los 25 asesinatos por violencia machista (64%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en seis de ellos (24%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 26 mujeres asesinadas.