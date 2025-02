Autónomas por la Igualdad avisan de que es "urgente una política agraria con perspectiva de género" y medidas de apoyo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Autónomas por la Igualdad, Pilar Mora, sostiene que "no es que las mujeres rurales no quieran emprender o trabajar en sus propias explotaciones, es que el sistema no se lo pone fácil". Por eso, consideran "urgente una política agraria con perspectiva de género, medidas de apoyo específicas y un cambio estructural que les permita desarrollar su actividad sin depender de terceros".

Según ha informado este martes la organización, "hay una imagen que se repite en cada rincón del mundo rural" y es: "Mujeres que trabajan el campo, que gestionan sus actividades económicas, que sostienen explotaciones agrarias y que, además, cargan con el peso de los cuidados. Pero cuando se revisan los datos, cuando se traduce su esfuerzo en cifras, el resultado es siempre el mismo. Menos empleo, menos acceso a la propiedad, menos oportunidades y, en consecuencia, menos futuro".

En este contexto, Autónomas por la Igualdad argumenta que la tasa de empleo femenino en áreas rurales es un 8% inferior a la de los hombres y que en España el 29% de las mujeres rurales trabajan por cuenta propia, frente al 44% de los hombres. "Su acceso a financiación es más limitado, las ayudas están diseñadas sin perspectiva de género y la carga de cuidados hace que muchas no puedan dedicar el mismo tiempo que sus compañeros varones a sus proyectos", ha añadido.

La organización ha apuntado también que, según el Ministerio de Agricultura, el 32% de los titulares de explotaciones agrarias en España son mujeres. "Son ellas las que trabajan la tierra, las que garantizan la sostenibilidad del campo, pero los papeles, los recursos y las decisiones siguen estando en manos de los hombres. El resultado es un sector agrícola y ganadero que, aún en 2025, sigue negando a las mujeres su espacio y su poder", ha insistido.

"¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que el talento y el esfuerzo de las mujeres rurales se diluya entre cifras que las invisibilizan? En un momento en el que la despoblación y el abandono del mundo rural son problemas estructurales, no se puede seguir desperdiciando el potencial de la mitad de la población", se ha cuestionado Mora.

Desde Autónomas por la Igualdad exigen un "compromiso real para cerrar esta brecha". "La economía rural no puede sostenerse sin las mujeres, pero no basta con reconocer su trabajo. Hay que garantizar su acceso a los mismos derechos, oportunidades y recursos que los hombres. Es urgente una política agraria con perspectiva de género, medidas de apoyo específicas y un cambio estructural que les permita desarrollar su actividad sin depender de terceros", ha concluido.