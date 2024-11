Avisos sobre una DANA y el 112: ¿accesibles para las personas sordas?

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación española de familias de personas sordas en España (FIAPAS) ha advertido de "falta de accesibilidad" en las alertas y la información en tiempo real sobre emergencias climáticas, así como en los teléfonos de información y el 112 que, actualmente, deja de ser accesible si el usuario con discapacidad auditiva cambia de comunidad autónoma.

"Nuestra preocupación y lo que siempre tratamos de trasladar a la sociedad y a los poderes públicos es las limitaciones y los riesgos que pueden tener las personas sordas si no acceden a las alertas en tiempo real y al mismo tiempo que estas alertas se trasladan al resto de la ciudadanía", ha explicado la directora de FIAPAS, Carmen Jáudenes, en una entrevista con Europa Press, tras la DANA que ha arrasado la Comunidad Valenciana, Albacete y otras regiones de España y que ha dejado a su paso decenas de fallecidos.

Según ha precisado Jáudenes, esta "falta de accesibilidad" se la encuentran tanto en los medios de comunicación, cuando "no se subtitulan las intervenciones en relación con estas emergencias o estas alertas que se dan a la población" o cuando "no hay un intérprete de lengua de signos" que traduzca estos avisos. Esto, según ha alertado, "puede generar inseguridad y peligro".

Además, ha indicado que, si se ofrece un teléfono de información o de atención para la ciudadanía y este no tiene una vía accesible --que puede ser a través de texto o con videollamada-- es otra "limitación en la accesibilidad".

En concreto, ante esta DANA, FIAPAS se ha puesto en contacto con su federación de la Comunidad Valenciana y esta les han comunicado que, hasta este jueves no han recibido ningún caso particular de personas sordas afectadas por el temporal. No obstante, no descartan que puedan recibir alguno en los próximos días ya que las comunicaciones con muchas de las zonas devastadas están cortadas.

En cuanto a la accesibilidad del teléfono de emergencia 112, la directora de FIAPAS ha explicado que "el problema" que existe y que se está tratando de resolver es que para acceder a la vía accesible del 112 hay que registrarte previamente y es válido solo en tu comunidad autónoma porque cada 112 autonómico tiene su propio registro y su propio sistema de funcionamiento.

"Si traspasas de la Comunidad Valenciana a la Comunidad de Castilla la Mancha, el sistema ya no te reconoce como una persona con discapacidad auditiva que requiere de tal medio accesible. Solo te sirve en tu territorio", ha advertido Jáudenes.

En este sentido, ha recordado que ahora, en el marco del cumplimiento con una directiva europea, se está abogando, por que estas personas no tengan que registrarse previamente, "por todo lo que eso significa de identificación personal y de limitación a la hora de poder usar el sistema", y por que las personas sordas puedan acceder al 112 "se encuentren donde se encuentren", desde cualquier "punto de España".

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han explicado a Europa Press que desde la Dirección General de Personas con Discapacidad y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están trabajando con Interior en hacer accesible el 112 y han asegurado que ya tienen "la arquitectura tecnológica" pero que ahora hace falta el compromiso de las CCAA para enlazarlas a este sistema.

Asimismo, el Ministerio ha publicado en la red social 'X' el enlace al servicio de "videointerpretación" de lengua de signos SVIsual para que las personas sordas de las zonas afectadas por la DANA puedan "contactar de manera accesible" al teléfono de emergencias.

Además, el Real Patronato sobre Discapacidad ha difundido a través de la misma red social el proyecto 'Access2Citizen', impulsado por el Real Patronato, con la gestión y desarrollo del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), a través de fondos europeos.

Tal y como explican, se trata de un emulador de app accesible que sirva de ejemplo a las CCAA para que puedan ofrecer apps que permitan que las personas con discapacidad contacten con los servicios de emergencia.

Según señalan desde FIAPAS, citando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 2,2% de la población española es sorda; y un 10% de la población, padece hipoacusia o alteración de la audición, según el estudio EuroTrak 2023.

Por ello, Jáudenes ha insistido en que subtitulado y lengua de signos no pueden ser "medidas alternativas" sino que tienen que "estar las dos", a la hora de ofrecer una información de emergencia, porque aunque "hay una población mayoritaria que utiliza el subtítulo" también hay "una población que necesita la lengua de signos".