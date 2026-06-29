Bustinduy dice que las CCAA "no pueden" reducir su inversión en dependencia y llama a disminuir las listas de espera

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy durante la comparece ante los medios de comunicación, en la sala de prensa de la cuarta planta del ministerio, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avisado este lunes a las comunidades autónomas de que "no pueden" reducir su inversión en dependencia y ha llamado a disminuir las listas de espera.

"Hemos cumplido, vamos a alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia el año que viene y estos recursos, y es lo que voy a trasladar en la reunión de hoy a todas las comunidades autónomas, tienen que servir de manera inmediata para tres objetivos: Uno, eliminar las listas de espera en materia de dependencia. Dos, contar con mejores y más prestaciones. Y tres, dignificar y mejorar las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados y de la dependencia", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto Bustinduy en declaraciones a medios, antes de que comenzara el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, celebrado este lunes en el Ministerio de Derechos Sociales.

En este sentido, ha destacado que la reunión sucede una semana después de la aprobación de "la mayor inversión social en décadas en este país", con una financiación adicional de hasta 6.200 millones de euros en lo que queda del 2026 y el 2027 para refundar el sistema de la dependencia en España.

De la misma manera, ha explicado que el nuevo sistema de cuidados debe refrendarse en la aprobación de las nuevas leyes de dependencia y discapacidad. "Es nuestra intención que se vote en el Congreso el mismo día de la convalidación del decreto ley de la financiación extraordinaria", ha agregado.

Ante el temor de que algunas comunidades autónomas aprovechen la nueva inyección económica del Gobierno central para reducir sus propios presupuestos regionales en esta materia, el ministro ha dicho que "no lo pueden hacer por las propias condiciones del reparto de fondos que se estableció desde el plan de choque". "Por cada euro que una comunidad autónoma detraiga o reduzca de su inversión en dependencia recibirá un euro menos por parte del Estado", ha explicado.

"NO SE PUEDE DESVIAR A NINGÚN OTRO FIN"

Igualmente, ha detallado que los 6.200 millones de euros "es dinero para la dependencia que va a la dependencia" y ha añadido que "no se puede desviar a ningún otro fin".

La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor esta semana, el 1 de julio, y supondrá que los gobiernos de las CCAA vean incrementados un 98,7% de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Pero, además de esta vía, en el Consejo Territorial de este lunes se ha abordado la otra vía con la que el Estado financia el SAAD: el nivel acordado de protección.

Sobre este punto, Bustinduy ha trasladado a los ejecutivos autonómicos que el Gobierno de España también incrementará la financiación del nivel acordado. Incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las CCAA. Es decir, la inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra respectivamente, lo que implicará que, en total, la financiación total para este nivel alcance los 970 millones de euros.

"Hemos puesto los recursos por delante, esto es algo inédito si me permiten en la política social en España. Hemos puesto las condiciones de financiación, unas condiciones inéditas históricas, por delante de la aprobación de la reforma de las leyes. Por tanto, creo que no cabe ningún argumento ni ninguna excusa para que esas leyes no salgan adelante por unanimidad", ha subrayado.