CEOMA e IBH crean una herramienta de Inteligencia Artificial que ayuda a los mayores en casa

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha colaborado en el impulso y la difusión de AMY, una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) que interpreta emociones y ayuda a las personas mayores en casa, fomentando su autonomía personal.

Creada y desarrollada por la empresa tecnológica IBH - Inteligencia para el Bienestar Humano, AMY cuenta con una base psicosocial y combina la innovación tecnológica con la experiencia real de las personas mayores, según ha explicado CEOMA en un comunicado.

A diferencia de los sistemas de vigilancia o herramientas asistenciales tradicionales, CEOMA destaca que AMY está "centrada al 100% en la persona" y es capaz de "detectar situaciones de riesgo ayudándola en su control y gestión (ejercicio, alimentación, sueño, ansiedad), además de acompañarla en su día a día".

En concreto, su motor de razonamiento con base biopsicosocial interpreta señales emocionales y aplica protocolos sociosanitarios automatizados para prevenir aislamiento, tristeza o desorientación, lo que supone un apoyo para sus familias y cuidadores.

En su primera fase piloto, CEOMA lidera la participación directa de mayores, familiares y profesionales externos en un proceso de cocreación centrado en la experiencia del usuario.

El objetivo es asegurar que el diseño y funcionamiento de AMY reflejen las verdaderas necesidades y preferencias de las personas a las que acompaña, gracias al apoyo del Instituto de Experiencia del Paciente (IEXP).

Según CEOMA, este modelo "rompe con visiones paternalistas y sitúa a los mayores como protagonistas activos del desarrollo tecnológico" y "garantiza una interacción empática, accesible y respetuosa".

Uno de los miembros de la Comisión Sanitaria y Sociosanitaria de CEOMA, Juan Miguel Cabello Neila, ha señalado que "el éxito de la tecnología no está en lo que hace, sino en cómo se siente quien la usa" y ha destacado que AMY "nace de escuchar y comprender a los mayores, de diseñar con ellos, no para ellos". "Este proyecto simboliza un cambio de paradigma en la relación entre tecnología y envejecimiento, y CEOMA quiere estar en la raíz de ese cambio", ha añadido.

En la misma línea, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha subrayado que su "compromiso es dar voz a las personas mayores en todos los procesos de innovación que afecten a su vida" y, en este sentido, ha asegurado que "AMY representa un paso decisivo hacia una sociedad que escucha y respeta la experiencia de quienes más han contribuido a ella". "Apostar por una inteligencia emocional al servicio del bienestar es, en definitiva, apostar por un envejecimiento más digno y humano", ha zanjado.