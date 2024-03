Comisión 8M convoca este viernes una marcha en Madrid con "espíritu de unidad" para "defender derechos de todas y todes"

Comisión 8M - Europa press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Comisión 8M ha convocado una manifestación para este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con "espíritu de unidad" para "defender los derechos de todas y todes".

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa en el Ateneo La Maliciosa para presentar la marcha, que empezará en Atocha a las 19:00 horas para finalizar en la plaza de Colón bajo el lema 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó' y denunciará, además, la "violaciones de derechos humanos" en Gaza.

"Es una manifestación que estamos preparando con mucho cariño y mucho esfuerzo, pero sobre todo con el mismo espíritu de lucha, unidad, diversidad e inclusión que siempre", ha asegurado Ana, portavoz de la Comisión 8M.

Según han avanzado, la manifestación recorrerá el Paseo del Prado, con varios bloques, como en años anteriores. La pancarta de cabecera estará sostenida por el bloque no mixto, donde estarán presentes los distintos colectivos feministas afines de barrios y pueblos y partirá desde la cuesta de Moyano. Tras ellas, discurrirá el Bloque de Batucar, formado por unas 500 mujeres que acompañarán a las participantes con cánticos. Y por último, tras la batucada, descurrirá el bloque mixto, donde estarán partidos políticos y el resto de la ciudadanía.

"La Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid es un movimiento de todas y de todes, un movimiento asambleado, autónomo, independiente y autogestionado, diverso e inclusivo, que reúne a feministas militantes procedentes de todos los barrios y pueblos y de diversas colectividades. Las feministas somos muchas y estamos en todas partes, y trabajamos y luchamos todos los días del año para defender los derechos de todas y de todes sin excepción", ha indicado Ana.

Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que acudirá a la manifestación convocada por la Comisión 8M. Sobre ello, Comisión 8M ha asegurado que la asistencia de la ministra les parece un "reconocimiento" a "todas sus reivindicaciones" y que, por lo tanto, entienden que las comparte.

Asimismo, han destacado que las huelgas feministas de 2018 y 2019 no dejaron "indiferente" a "nadie". "En 2021 se nos prohibió manifestarnos, pero como sabéis, la justicia ha terminado dándonos la razón. Todo esto hace que cada año salgamos a manifestarnos con más fuerza si cabe para celebrar lo conquistado y para seguir reivindicando todo lo que todavía aún está por conquistar", han recalcado, en referencia a la prohibición de la Comunidad de Madrid de realizar concentraciones por motivos de salud pública.

Por otro lado, han explicado que acabarán en la Plaza de Colón "con la clara intención de señalar las políticas de la muerte en clave invasora y en clave migratoria, de señalar a las instituciones que mantienen el relato colonial y resignificar así una plaza que ha sido capitalizada por la extrema derecha y desde donde se lanzan discursos negacionistas y de odio que pretenden arrebatar derechos". En este sentido, han subrayado, que al igual que en 2022, "desbordarán" esta plaza.

EDUCACIÓN SEXUAL Y "ACCIÓN" ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA

Respecto a las reivindicaciones de la Comisión 8M para la marcha de este año, la organización ha explicado que este año dicen "se acabó al patriarcado, a los genocidios, a los privilegios". "Esto solo acaba de empezar. Gritamos se acabó porque nuestros feminismos son para cambiarlo todo, se acabó con la complicidad, denunciamos el negacionismo de las violencias machistas que se viven en España, al recorte de recursos en los centros de atención de violencia de género en la Comunidad de Madrid, que impide una atención adecuada a las víctimas y tiene a trabajadoras en condiciones precarias", han expuesto.

Además, entre sus peticiones, exigen permisos de residencia para las mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia de género, que les permitan acceder al sistema de protección de víctimas, así como otro tipo de ayudas sociales y su regulación "para poder sostener sus vidas".

También han subrayado que dicen "se acabó" a la violencia machista y solicitan a las instituciones que "tomen acción" frente a los feminicidios.

Asimismo, han precisado que dicen "se acabó" al "pacto patriarcal" y "al silencio en todas las esferas", ya sea cultural, deportiva y política. "Gritamos se acabó a no poder acceder a un aborto libre de prejuicios y objeciones de conciencia. Exigimos que la sanidad pública permita el ejercicio al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo sin miramientos y que sea un derecho para todas las mujeres, incluyendo a las mujeres migrantes que así lo necesiten", han asegurado para añadir que exigen educación sexual "para decidir", anticonceptivos "para no abortar" y aborto seguro "para no morir".

Igualmente, han destacado "el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel, auspiciado por la Unión Europea y Estados Unidos". "Exigimos el cese al fuego, el permiso de ingreso de ayuda humanitaria, el fin de la compra y venta de armas y el reconocimiento del pueblo palestino a existir", han indicado. En esta misma línea, han denunciado a la Unión Europea por el Pacto sobre Migración y Asilo, que han criticado que "impone aún más obstáculos a los solicitantes" y "vulnera los derechos humanos, en especial a mujeres e infancias".

"Somos las feministas que plantan la cara en todas partes. Las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, las mujeres trans, las mujeres españolas, las mujeres que hoy gritamos se acabó al patriarcado, a los genocidios y a los privilegios, se acabó. Y contra todas las violencias que esto genera", han concluido.