Derechos Sociales prevé para 2025 una Estrategia contra la Soledad "más allá del estereotipo de persona mayor sola"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha asegurado que la Estrategia contra la Soledad no deseada está entre las "prioridades" del Ministerio de Derechos Sociales y prevé que podría estar lista en 2025, con un enfoque "transversal" más allá del "estereotipo de persona mayor sola".

"Vamos a buscar darle un enfoque más transversal, porque lo que estamos viendo, y cada vez vemos más noticias, más estudios, que la soledad no es exclusiva de las personas mayores, sino que es una situación transversal a otros grupos de población y a otras situaciones de privación material, vulnerabilidad", ha explicado Martínez, en declaraciones a los medios, en el marco del VII Encuentro de Economía Senior.

En este sentido, ha indicado que, antes de final de año lanzarán el proceso participativo por lo que en "2025 sería razonable que estuviese" la estrategia.

"Vamos a lanzar dentro de poco un proceso participativo, en el que podamos contar precisamente con todos esos colectivos, expertos, expertas que están trabajando en el tema de la soledad y que podamos tener una estrategia, una visión de la soledad que vaya más allá de, digamos, el estereotipo de persona mayor sola. Creo que es una cuestión mucho más profunda que responde a cómo vivimos hoy en nuestra sociedad", ha subrayado.

Por otra parte, la secretaria de Estado de Derechos Sociales ha asegurado que el Ministerio espera llevar "pronto" en primera vuelta al Consejo de Ministros la reforma de la ley de dependencia y discapacidad ya que, según ha advertido, actualmente, "el sistema solo cubre el 30% de las necesidades que recaen en las familias".

"Uno de los retos que tenemos como país es cómo cuidamos de la gente que necesita; a día de hoy, el sistema sólo cubre el 30% de las necesidades que recaen en las familias y cuando decimos familias decimos mujeres", ha subrayado Martínez.

Por ello, ha destacado la importancia tanto de la estrategia de desinstitucionalización, que va destinada a las personas que reciben los cuidados para "que puedan hacerlo según sus preferencias", y a las personas que cuidan "para mejorar sus condiciones laborales"; como de la reforma de la ley de discapacidad y dependencia que esperan "llevar pronto a primera vuelta en Consejo de Ministros".

Otra cuestión "clave", según ha añadido, es el incremento presupuestario que plantean en los presupuestos de 2025 y, en este sentido, ha manifestado que "este país no puede permitirse no tener unos nuevos presupuestos".

"La agenda social que quiere desplegar el Gobierno se materializa en los presupuestos generales del Estado, con lo cual yo no contemplo, quiero decir, el país no puede contemplar no tener presupuestos y de ahí creo que la importancia y el llegar a acuerdos y entender que es una herramienta y que tenemos que seguir avanzando", ha insistido.

Según ha indicado Martínez, este es el planteamiento que han hecho desde Sumar, y que presentaron este lunes, con el objetivo de "activar la agenda social" y "poner encima de la mesa las necesidades de las personas".

En cuanto al nuevo permiso parental de ocho semanas hasta que el hijo cumple 8 años, la secretaria de Estado considera que es "inaplazable" que se empiecen a remunerar así como aumentar los permisos de paternidad y maternidad.

También ha hecho hincapié en la importancia de una prestación universal por crianza para alinearse con lo que se están haciendo otros países en Europa y reducir la pobreza infantil.