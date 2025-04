967563.1.260.149.20250410130657 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto-ley para repartir a los menores migrantes no acompañados. En concreto, ha contado con 179 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP y Vox) y una abstención de UPN.

En el debate, PSOE y socios han pedido a los grupos de la Cámara Baja el apoyo para el real decreto-ley, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Este, fruto de un acuerdo entre Gobierno y Junts, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto de menores migrantes entre las autonomías.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este jueves en el Congreso una "respuesta de Estado" al fenómeno migratorio, así como el apoyo del PP para repartir a menores migrantes no acompañados.

Torres también le ha pedido al PP que actúe "con responsabilidad", para que demuestre que es "un partido de Estado". Además, ha preguntado que si la solución es parar este real decreto-ley, "¿cuál es la alternativa para los territorios fronteras?". Igualmente, ha apelado al voto favorable de Vox. "Puedo parecer un iluso por esta petición", ha indicado.

La votación actual de este real decreto-ley tiene lugar después de que en julio del año pasado la Cámara Baja rechazase la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y CC para repartir a menores migrantes. PP, Vox y Junts tumbaron la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno ha negociado con los grupos parlamentarios para dar una solución a los territorios con sobreocupación, como Canarias. En este sentido, Torres ha defendido la propuesta actual, que es "mejor" y "más completa" que la del 2024.

Igualmente, el socialista Lux Andre Diouf, ha denunciado que los menores migrantes no acompañados se han convertido en estos años en "la diana del odio y de la xenofobia". En este sentido, al igual que la mayoría de los grupos, Diouf también se ha referido a Vox, quien ha dicho que tiene "tendencia a alarmar a la ciudadanía y hablar en unos términos de crisis migratoria que no se corresponde con la realidad".

Además, el PSOE ha apelado "a la necesidad de cooperación y de solidaridad para la gestión de acogida de estos menores". En concreto, se ha dirigido a los 'populares', a los que le ha pedido que no se "arrodillen" frente "a los racistas". "Vuelvan al espíritu de un partido de Estado, a la Constitución, vuelvan al principio de igualdad, de libertad y justicia", ha añadido.

PP TILDA DE "PARCHE" Y DE "CHAPUZA ADMINISTRATIVA" EL REPARTO

Por el contrario, Ana Alós, del PP, ha dicho que el reparto es una "chapuza administrativa con gravísimas consecuencias jurídicas y de seguridad". "Es un parche que se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas raíz, ni el control efectivo de fronteras, ni los acuerdos de retorno eficaces, ni la lucha contra las mafias", ha subrayado.

Asimismo, Alós ha indicado que el Gobierno no está "para dar lecciones y pedir altura de miras a los demás". En este sentido, ha destacado que el Tribunal Supremo ha tenido que "obligar" al Ejecutivo a responsabilizarse de los menores migrantes solicitantes de asilo, cuanod deberían haber estado "desde el principio" en el sistema de protección internacional "y no bajo la tutela de Canarias".

Mientras, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha rechazado "total y absolutamente" esta medida, que ha dicho que es "otro paso más" en el "efecto llamada". Además, ha tildado el discurso de Torres de "hipócrita y lacrimógeno".

Millán también ha instado al PP a no dar "pábulo" ni desarrollar "de ningún modo" la política migratoria del PSOE en las comunidades donde gobiernan los 'populares'. "Esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece sufrir ningún español", ha recalcado.

Vicenç Vidal, de Sumar, ha criticado las "falsedades" y la "demagogia" de la intervención de Vox y le ha reprochado que se trata de niños que tienen derechos. También ha hecho alusión a la palabra MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), utilizada por los de Santiago Abascal. "MENA es una mierda de palabra. Porque detrás de la utilización de esta mierda de palabra, ustedes lo que hacen es deshumanizar. Detrás de esta mierda de palabra, lo que ustedes hacen es ser racistas", ha subrayado.

Igualmente, Vidal se ha referido al PP como "un partido racista" por haber firmado "pactos de la vergüenza", como el de Valencia. Además, ha pedido la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras. "Se gana dando derechos", ha apuntado.

En cuanto a Noemí Santana, de Podemos, ha lamentado que el PP tenga "un doble discurso" en Canarias y en otras comunidades autónomas ponga "todas las trabas y barreras para que esos niños puedan desarrollar sus vidas dignamente". "Hablamos de niños y niñas, no hablamos de números, no hablamos de cuotas, no hablamos de mercancías que se han de repartir por todo el territorio. Son personas con derechos, con nombres, con historias y con sueños detrás", ha explicado.

JUNTS APLAUDE QUE SE TENGA EN CUENTA EL "COMPROMISO" DE CATALUÑA

Por parte de Junts, Josep Maria Cervera ha destacado el acuerdo de los de Carles Puigdemont con el Ejecutivo que pone de relieve "la solidaridad, la defensa de derechos y el compromiso de Cataluña también en el ámbito de acogida". "Un acuerdo para poner fin a un sistema de reparto que no funcionaba y que, por el incumplimiento de otros, presionaba", ha subrayado.

En la misma línea, Jordi Salvador, de ERC, ha celebrado que el real decreto-ley reconozca la "excepcionalidad" de Cataluña y ha solicitado que los recursos lleguen "a quienes realmente acogen, a quienes de verdad acogen, aunque no le toquen traslados". Por otro lado, ha acusado a los diputados de Vox de ser "una pandilla de hipócritas y de pecadores". "Me dan vergüenza por no decir otra cosa", ha agregado.

Cristina Valido, de CC, ha señalado que con la convalidación del real decreto-ley no se está haciendo "un favor" a Canarias y ha llamado a que este jueves se haga "justicia", para que se respeten los derechos de los menores migrantes. "No señores, no se olviden de que esto es responsabilidad de todos ustedes, porque si no lo entienden tampoco merecen estar ahí sentados", ha subrayado.

Maribel Vaquero, de PNV, ha criticado que partidos utilicen a los menores migrantes no acompañados para "marcar su triste y no democrático ideario político". En todo caso, Por ello ha reclamado, "más allá de parches y de modificaciones puntuales" soluciones "duraderas, pactadas y acordadas".

Por UPN, Alberto Catalán ha dicho que "el único responsable" de la política migratoria y de extranjería en España es el Gobierno central, al que le ha reprochado que no se conozcan los datos de acogida de menores migrantes. También ha criticado la "inutilidad" del Ministerio de Infancia y Juventud, que ha añadido que es "patética", así como "lamentable" la "falta de acción" por parte de la Unión Europea, que "ni está ni se le espera". "Evidentemente, solidaridad con Canarias, toda, que no les quepa ninguna duda. Confianza en este Gobierno, ninguna", ha asegurado.

Finalmente, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha indicado que le "cabrea" que se haya tenido que esperar más de nueve meses para aprobar un texto "parecido" al de julio "ante una cuestión humanitaria que afecta a menores de edad". Además, ha pedido al Gobierno su compromiso con los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias.