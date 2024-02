Derechos Sociales trabaja con Justicia y UNED para impulsar el facilitador judicial para personas con discapacidad

841698.1.260.149.20240211113252 La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, posa para Europa Press, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Juan Barbosa - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y con el Ministerio de Justicia para impulsar la figura del facilitador judicial que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo durante un proceso judicial.

"Estamos también en colaboración con la UNED desarrollando y yo creo que ya poniendo en marcha un curso piloto para ver qué competencias, cuáles son los temas o de qué manera habría que formar un facilitador judicial y ahora lo que toca es, y ya lo estamos haciendo, trabajar con Justicia para ver qué reconocimiento, qué regulación necesita este facilitador", ha explicado Martínez en una entrevista concedida a Europa Press.

Martínez ha precisado que cuando se habla de esta figura, muchas veces se tiene la imagen del facilitador judicial para personas con discapacidad intelectual, pero ha precisado que también es una figura necesaria, por ejemplo, para "personas con sordoceguera o personas con problemas de salud mental, donde el facilitador judicial puede también tener un rol".

Por otro lado, sobre la demanda de los colectivos con discapacidad física que reclaman una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal porque se estima que hay 100.000 personas en España que no pueden salir de sus casas --bien porque no tienen ascensor, bien porque no tienen el espacio suficiente para entrar--, la secretaria de Estado ha reconocido que es "una realidad" que deben "solucionar" y ha precisado que no solo afecta a las personas con discapacidad sino también a los mayores.

Por ello, ha explicado que el Ministerio de Vivienda ha creado un grupo de trabajo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con la Dirección General de Discapacidad para buscar una solución. Además, ha recordado que, desde Derechos Sociales se destinó parte del plan de recuperación a un plan de España Accesible.

"El cambio de modelo de cuidados pasa por que la gente pueda permanecer en sus casas porque puede salir de ellas, con lo cual la accesibilidad es una cuestión prioritaria", ha subrayado.

Por otra parte, la secretaria de Estado ha asegurado que espera "con ganas" la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, aprobada definitivamente hace 15 días por el Pleno del Senado, y que elimina el término 'disminuido'.

"Con ganas ya de ver por fin materializado, yo creo, una reforma que fue histórica, sobre todo, porque es una reforma impulsada por la sociedad civil y que abre la puerta a que podamos seguir mejorando la Constitución en términos progresistas y de avance y consolidación de derechos", ha zanjado Martínez.