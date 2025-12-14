EAPN alerta: Pobreza y desigualdad de género disparan los problemas de salud mental en las mujeres

Informe sobre salud mental y pobreza de EAPN - EAPN

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha advertido del impacto de la desigualdad de género y la pobreza en la salud mental. Así lo señala el Informe 'Por el derecho al bienestar en salud mental de las mujeres en situación o en riesgo de exclusión social y/o pobreza', que ha publicado la ONG.

Con este trabajo, la entidad busca profundizar en la investigación 'Economía de los cuidados, desigualdad de género y pobreza', que llevó a cabo en 2024, donde se detectó una relación entra las cargas de los cuidados remunerados y no remunerados, las realidades de pobreza o exclusión social en la vida de las mujeres y las consecuencias en su salud mental.

Los datos recogidos en el informe muestran cómo las condiciones de vida precarias, la inseguridad económica y la sobrecarga de cuidados no remunerados generan una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo en la salud mental de las mujeres. De hecho, entre las conclusiones de la investigación destaca el impacto específico de los trabajos de cuidados, que son un factor muy relacionado con la desigualdad, la pobreza y el malestar psicológico, debido a cómo se configura el sistema de cuidados en la estructura social y laboral en nuestro país.

EAPN-ES ha recordado que la salud mental no puede entenderse exclusivamente como un factor individual, sino como un reflejo de las desigualdades estructurales presentes en la sociedad, las cuales cronifican la pobreza y dificultan el disfrute de una vida digna. Por ello, tal y como señalan en la Red, las políticas públicas deben orientarse a transformar las condiciones económicas, sociales y culturales que afectan a las personas y provocan situaciones de vulnerabilidad, teniendo siempre en cuenta una perspectiva de género.

En este contexto, la Red incluye en el trabajo una serie de propuestas, como integrar la perspectiva de género interseccional en todas las políticas y estrategias públicas; atender a la salud mental de manera integral, involucrando al ámbito laboral, de la vivienda o de los cuidados en los diferentes niveles de gestión y de gobierno; desarrollar un sistema público de cuidados accesible, universal y digno, que reconozca el trabajo de las personas cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales y reforzar los servicios públicos, fundamentales para el bienestar emocional y la cohesión social.

Propone además luchar contra el estigma que hay en torno a las personas con problemas de salud mental y aquellas en situación de pobreza y/o exclusión social.

Para EAPN-ES, los resultados del Informe subrayan la necesidad de abordar la salud mental desde una perspectiva de derechos y con enfoque de género, garantizando condiciones de vida adecuadas que reduzcan los factores estructurales de vulnerabilidad. Y, esto pasa por avanzar hacia un modelo social que ponga la sostenibilidad de la vida y los cuidados en el centro.