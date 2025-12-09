El Congreso aprueba sin PP y Vox la Ley de Economía Social y la envía al Senado

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Economía Social, que pasa ahora al Senado y ha contado con el rechazo de PP y Vox.

El objetivo de la norma es fortalecer las empresas de economía social que, más allá de la maximización del beneficio, priorizan el bienestar de las personas y la cohesión social para que, de esta forma, el progreso económico vaya de la mano de la justicia social, según informa el Grupo Socialista.

La economía social representa el 10% del PIB de España y el 12% del empleo total. Además, las mujeres representan el 69% de la fuerza laboral y ostentan el 51% de los puestos de dirección frente al 25% de las sociedades mercantiles, añaden los socialistas.

Tras su aprobación, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado que el Congreso haya luz verde a la norma, con competencia legislativa plena, al considerar que "actualiza este ámbito económico en el que se inserta la iniciativa emprendedora de la discapacidad organizada".

El CERMI añade que este proyecto de ley define como Centros Especiales de Empleo de Economía Social "exclusivamente a aquellos de iniciativa social, quedando excluidos los de iniciativa privada con ánimo de lucro, que dejan así de tener esta consideración".

Con esta modificación normativa, destaca que la economía social se adecua a la diferenciación entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada introducida en 2017 por la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, destaca que se incorpora una propuesta del sector de la discapacidad mediante la que se declara expresamente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, como entidad del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal y colaboradora de la Administración General del Estado.

El CERMI ha señalado que espera que la tramitación en el Senado "mantenga los avances logrados en el Congreso en materia de discapacidad y que la reforma pueda promulgarse, publicarse y entrar en vigor pronto".