'Formas curvas', esculturas de Rodríguez Vázquez para ver con el tacto

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escultor zamorano Julián Rodríguez Vázquez expone en el Museo Tiflológico de la ONCE una quincena de sus obras, bajo el título de 'Formas curvas', que se podrán ver y tocar hasta el 22 de marzo.

Bronce, escayola, resina y madera son los materiales de las obras que componen 'Formas curvas', esculturas realizadas "con mucho mimo", como señala Julián Rodríguez Vázquez, que confiesa que "cuando se inició en la escultura nunca pensó que "fuera a exponer en la ONCE". "Me he dado cuenta de que mi obra sirve para estas personas porque, aunque no vean una escultura, cuando la tocan saben que es bonita", ha argumentado el artista.

La consejera general de la ONCE, Ana Díaz; el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez; el coordinador del Museo Tiflológico, Fran Maldonado, junto con el propio Julián Rodríguez Vázquez, y Mireia Rodríguez, técnica del Museo Tiflológico, han inaugurado la exposición en la tarde de ayer, en la que estuvieron acompañados por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, Teresa Rodríguez; el doctor en Historia del arte y escritor, Antonio Bonet, y el humorista Tony Antonio, ambos amigos del escultor.

Julián Rodríguez Vázquez (San Miguel de la Ribera, Zamora, 1954), encontró, desde muy pequeño, una forma de expresión artística modelando el barro para hacer pequeñas figuras.

En 1973 se asentó en Madrid junto a su primo, el también escultor Higinio Vázquez García. Su ingreso en su taller desde los 19 años marcó su aprendizaje, que completa con su ingreso en la fundición del artista de origen segoviano Eduardo Capa Sacristán.

El estilo de Julián Rodríguez Vázquez se orienta hacia el dinamismo compositivo y la expansión formal, con predicamento de lo curvilíneo, como se puede observar en sus esculturas de reducidas dimensiones. Entre sus últimas versiones, el busto de Cervantes o el dedicado al barón Thyssen. Destacan, también, la resolución de los retratos de bronce de Don Juan de Borbón, el papa Juan Pablo II, o su participación en las colosales esculturas de san Pedro y san Pablo, de la fachada principal de la madrileña Catedral de La Almudena.

Entre las exposiciones en las que ha participado se encuentran 'Centenario Círculo de Bellas Artes' (Madrid, 1980); Salón de Otoño (Madrid, 1983); Casa de la Entrevista (Alcalá de Henares, 2006); 'Escultura Cervantina', Casa del Rey (Arganda del Rey, 2024) o 'Manolete y Arganda, 80 años de una tarde para la historia', Casa del Rey (Arganda del Rey, 2024). Julián Rodríguez Vázquez es Premio Francisco Alcántara (1982).