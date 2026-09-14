Fundación Franz Weber denuncia ante el Defensor del Pueblo dos eventos taurinos que involucraron a personas con enanismo

Cartel de uno de los espectáculos taurinos en Cantalapiedra. - FUNDACIÓN FRANZ WEBER

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha presentado dos denuncias ante el Defensor del Pueblo por la realización de sendos eventos taurinos que involucraron a personas con acondroplasia en los municipios de Cantalapiedra (Salamanca) y Cortes de la Frontera (Málaga) en las últimas semanas.

Estas convocatorias, según asegura la fundación en un comunicado, además de "irregulares", contaron "con la colaboración de ambas administraciones locales". En este sentido, apunta que en las semanas anteriores a los eventos, escribieron a los departamentos autonómicos responsables en la materia para pedir la suspensión de los mismos, algo que no sucedió.

La entidad tacha de "denigrantes" estas actividades y recuerda que estas convocatorias están prohibidas por ley, por lo que pide al Alto Comisionado que "reprenda" a los gobiernos locales.

"Hablamos de Derechos Humanos y del respeto a la dignidad de todas las personas. Estos eventos menoscaban la integridad moral de un grupo poblacional por su mera existencia y condición física, y por tanto consideramos que los gobiernos autonómicos tienen que posicionarse contra estas prácticas", ha subrayado el coordinador de campañas de la fundación Franz Weber, Rubén Pérez.