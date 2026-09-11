Fiscalía cifra en más de 30 los procedimientos abiertos por agresión sexual a mujeres migrantes en Ceuta

Una mujer migrante espera a las puertas del Centro Ecuestre la Hípica de Ceuta, a 3 de septiembre de 2026. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha cifrado en "más de 30" los procedimientos abiertos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio y ha advertido de que "en el 40% de los casos las víctimas han sido menores no acompañadas".

Así lo ha indicado la institución en un comunicado difundido este viernes tras la reunión de trabajo mantenida entre la ministra de Juventud e Infancia, Siro Rego, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Además, según el comunicado, la ministra y la fiscal se han mostrado de acuerdo en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de niños y niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva.

En este sentido, la ministra ha trasladado a la fiscal general del Estado que "el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península" para que se pueda realizar ese traslado en el menor tiempo posible, según el comunicado.