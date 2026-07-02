Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Málaga, que elevaría a 26 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en el V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que se celebra hasta el sábado en Maracena (Granada). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Málaga, que, de confirmarse, elevaría a 26 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.367 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del séptimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía.

Precisamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hallaron este miércoles en un pozo cerca de la autovía en Rincón de la Victoria (Málaga) el cuerpo de una mujer desaparecida hace unos meses, con signos de apuñalamiento y ahogamiento. Hay tres detenidos por su presunta relación con estos hechos, uno de ellos, la actual pareja de la víctima.

El último caso de violencia machista confirmado por el Ministerio de Igualdad ha sido el lunes de esta misma semana. La víctima, una mujer de 44 años presuntamente asesinada por su pareja en Sevilla el 27 de junio. Tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.