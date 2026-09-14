El Instituto de las Mujeres impulsa una guía para concienciar de los "sesgos de género" de la IA en las aulas

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MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha impulsado la guía 'Edugenia', un conjunto de recursos para concienciar de los "sesgos de género" de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas.

La guía está disponible para su descarga en la página web del Instituto de las Mujeres y propone actividades para distintos niveles educativos, por lo que se ha difundido entre organizaciones e instituciones educativas para fomentar entre el profesorado "un uso crítico y ético de la inteligencia artificial".

El proyecto tiene su origen en la iniciativa '#ACTFEM', creada por la organización de artes escénicas y teatro comunitario Plàudite Teatre, en el que trabajaron con mujeres jóvenes en riesgo de exclusión en materia de aprendizaje con IA. A partir de esta experiencia surgió una investigación financiada por el Instituto de las Mujeres en colaboración con GenTIC en la Universitat Oberta de Catalunya y GRIHO en la Universitat de Lleida para crear la guía.

En esta línea, 'Edugenia' se ha construido a partir de tres ejes: una revisión narrativa de artículos científicos sobre IA, educación y género; un análisis de los marcos normativos europeos sobre IA e igualdad; y, finalmente, un estudio con la participación de 36 docentes de educación secundaria de Barcelona y Lleida, junto con diez jóvenes del proyecto '#ACTFEM', para conocer las necesidades y experiencias de la enseñanza de la IA con perspectiva de género.

"El resultado es una guía abierta y pionera en el contexto español, un material que profundiza en las implicaciones educativas de las herramientas de IA desde una visión ética que proporciona ejemplos prácticos para trabajar en clase", ha subrayado el Instituto de las Mujeres.

El documento está dirigido a toda la comunidad educativa, pero especialmente al profesorado de secundaria de todas las materias y ámbitos de conocimiento. El conjunto de herramientas (toolkit) de la iniciativa incluye recomendaciones, buenas prácticas y recursos para controlar los sesgos de la IA que permiten identificar discriminaciones en los chatbots de IA relacionadas con el género, la etnia o la situación socioeconómica.

Además, introduce términos y nociones sobre inteligencia artificial, un resumen del marco normativo-legal sobre IA para entender cómo se puede usar esta tecnología de forma ética en el aula, y casos prácticos y orientaciones sobre la utilización de esta tecnología como herramienta educativa.

De la misma manera, destaca que la IA posee "numerosos beneficios" para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero advierte de que "no está exenta de riesgos". Entre los beneficios, menciona que puede ayudar a liberar y reasignar el tiempo de los profesores a tareas más productivas, mejorar la tutorización personalizada de estudiantes, servir de soporte al alumnado con discapacidad y con necesidades educativas especiales, o facilitar el proceso de autentificación del alumnado a distancia.