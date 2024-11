Irene Montero tras la victoria de Trump en EE.UU: "Renunciar al feminismo hace que gane el machismo"

Archivo - La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Angela Rodríguez Pam y la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la gala de los Premios Triángulo 2023, en los Teatros Luchana, a 19 de junio de 2023, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que "EE.UU. demuestra que el progresismo del 'mal menor' es una alfombra roja a la barbarie" y ha destacado que "renunciar al feminismo hace que gane el machismo".

"EE.UU. demuestra que el progresismo del "mal menor" es una alfombra roja a la barbarie. Renunciar al feminismo hace que gane el machismo. No fortalecer los servicios públicos y ser el gran apoyo del genocidio hace que gane Trump. Feministas y demócratas de EE.UU., a vuestro lado", ha asegurado Montero en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

En la misma línea, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam' ha dicho que con la victoria de Trump "ha triunfado la más pura misoginia". Además, ha apuntado que "más que nunca hace falta feminismo" pero ha lamentado que "eso no era Kamala Harris".

"Ante la tentación de leer los resultados de Trump como un fracaso de las tesis feministas creo más bien que es justo al contrario. Ha triunfado la más pura misoginia. Más que nunca hace falta feminismo, y desgraciadamente sabemos que eso no era Kamala Harris. Quizás las alternativas a la extrema derecha tengan que dejar de ser el mar menor y atreverse a ser de verdad otra cosa. La moderación no para la barbarie. El feminismo no es el otro extremo, sino justo la lógica contraria, la de que aún todo se puede cambiar", ha indicado 'Pam' en la red social X.

'Pam' también ha criticado que "de poco sirve llevar a un negro o a una mujer en una lista y pretender que te voten antirracistas y feministas si tus politicas están bien lejos de eso", como recoge Europa Press.