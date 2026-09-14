Patronal de dependencia lanza la campaña 'Cuidar es futuro' para visibilizar el trabajo de los cuidadores profesionales

Imagen de la campaña 'Cuidar es futuro'. - AESTE

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha puesto en marcha la campaña 'Cuidar es futuro' para visibilizar el trabajo "cualificado, exigente y profundamente humano" de los cuidadores profesionales en España.

"Queremos que la sociedad vea lo que nosotros vemos cada día. Detrás de cada persona mayor bien atendida a través de los distintos servicios, hay profesionales que hacen un trabajo cualificado, exigente y profundamente humano. Porque si queremos que haya cuidados mañana, tenemos que valorar a quienes los hacen posibles hoy", ha señalado la presidenta de AESTE, Lourdes Rivera.

Según señala AESTE, el número de personas con prestación efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcanzó en marzo su mayor cifra histórica con 1.655.446 beneficiarios y se prevé que en las próximas décadas, las personas de 65 años o más pasen del 21,1% actual al 30,9% del total. Para atender a aquellas personas que lo necesiten, el Ministerio de Derechos Sociales calcula que España necesitará entre 261.400 y 639.400 profesionales de cuidados de larga duración adicionales de aquí a 2030.

En este contexto, AESTE considera que poner en valor a quienes cuidan "no es solo un gesto simbólico" sino "la manera de asegurar que en el futuro haya profesionales suficientes para atender a quienes lo necesiten".

Por ello, en el marco de la campaña, la asociación publicará vídeos semanales con entrevistas a profesionales de diferentes entidades y servicios y de distintos perfiles, en las que exponen las dificultades de su trabajo y lo que significa para ellos cuidar.

Entre los problemas a los que se enfrentan los cuidadores profesionales, la patronal señala "la falta de reconocimiento", la "infrafinanciación del sistema" y la "rigidez de la contratación pública", que "limitan la capacidad de reconocer mejor económicamente estas profesiones, que son esenciales".

También advierte de que "los procesos de homologación de titulaciones y de acreditación de competencias retrasan la incorporación de profesionales cualificados".

"Los datos son claros y llevan tiempo sobre la mesa. Necesitamos cientos de miles de profesionales adicionales en menos de cinco años. El reconocimiento social es el primer paso, pero tiene que ir acompañado de financiación suficiente, de itinerarios atractivos de desarrollo profesional y de procedimientos ágiles de acreditación de competencias, entre otros", ha afirmado la secretaria general de AESTE, Josune Méndez.