Podemos pedirá impedir que la indemnización económica sea atenuante en casos de violencia machista tras el caso Alves

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha avanzado que presentará una proposición no de ley para impedir como atenuante la indemnización económica a la víctima en las condenas por en casos de violencia sexual y de género, a raíz de la sentencia al futbolista Dani Alves.

Así lo ha desgranado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, quien se ha mostrado escéptico con los planes del PSOE de impulsar una ley para abolir la prostitución, al enfatizar que no será efectiva si antes no se reforma la Ley de Extranjería.

En su comparecencia ha detallado que la intención de Podemos es la modificiación del Código Penal para que no se pueda aplicar el atenuante de reparación económica en casos de violencia de violencias machistas.

Al respecto, ha apuntado que se trata de una de las medidas (la 107) del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su puesta en marcha era competencia del Ministerio de Justicia, aunque hasta ahora "nunca se han llevado a cabo las modificaciones necesarias" para materializarlo.

Por tanto, a raíz del reciente caso Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en Barcelona, el dirigente de la formación morada ha reivindicado concretar ya esa medida y que la indemnización económica en estas causas no acabe generando una rebaja de pena.

Respecto a la abolición de la prostitución, Fernández ha advertido al PSOE de que su propuesta "no servirá prácticamente de nada" si no se aviene a modificar antes la Ley de Extranjería, para que mujeres que sufren el fenómeno de la trata o la prostitución puedan tener "derechos, tener papeles" y acceder a ayudas sociales.

"Creemos que en ese sentido lo más importante es modificar la ley de extranjería, algo que el PSOE no ha querido hacer en todos estos años, como digo, para que no haya ninguna persona ilegal, para que no haya ninguna mujer ilegal y para que todas estas mujeres puedan tener acceso a derechos sociales, acceso a ayudas, acceso al ingreso mínimo vital o acceso a una vivienda digna", ha zanjado.