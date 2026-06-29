Igualdad lanza una campaña abolicionista con reseñas reales de consumidores de prostitución: "Trabajo impecable"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la campaña. - IGUALDAD

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad ha lanzado su primera campaña abolicionista basada en valoraciones reales de consumidores prostitución bajo el lema 'Reseñas 5 estrellas #YoSíTeVeo'.

La iniciativa, presentada este lunes por el Ministerio de Igualdad y desarrollada en colaboración con la agencia Ogilvy, tiene como objetivo situar el foco a los "puteros" y denunciar la normalización y mercantilización de los cuerpos de las mujeres en una sociedad de "usar y tirar".

Durante la rueda de prensa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que la campaña persigue tres objetivos. En primer lugar, visibilizar "el sufrimiento y la pérdida absoluta de derechos" de las personas en situación de prostitución. En concreto, se ha referido a las mujeres y las niñas, que ha dicho que representan el 90%.

Además, ha añadido que pretende cuestionar la normalización del consumo de prostitución en un contexto social que "igual consume el cuerpo de las mujeres que un menú en una cadena o en una gran superficie", impulsado por un negocio global que mueve "miles de millones de euros".

Por último, Igualdad busca concienciar sobre la "indignidad" de los consumidores, reprochándoles que hablen de las mujeres "como si fueran productos consumibles y perecederos prácticamente".

"Hemos pasado de la calle a las redes, pero la situación de sufrimiento, de padecimiento, esa esclavitud del siglo XXI, sigue generando el sufrimiento, la frustración, la pérdida completa de derechos de cientos, de miles de mujeres en España, por supuesto, también en el resto del mundo", ha advertido la ministra. En este punto, también ha alertado sobre la evolución del sistema a través de plataformas digitales como OnlyFans o Sugar Daddies, utilizadas para "captar a gente muy joven y trasladarla a la sordidez de la prostitución".

LA LEY DE TRATA, ANTES DE FIN DE AÑO

Asimismo, Redondo ha destacado el "compromiso sólido y riguroso" del Ejecutivo para avanzar hacia una sociedad abolicionista. En esta línea, ha anunciado que el departamento está ultimando la Ley Integral contra la Trata, una norma "compleja y transversal" que pretende remitir al Congreso de los Diputados "antes de fin de año".

La ministra ha justificado la dilación en la norma en la "ambición y transversalidad" del texto, que abordará no solo la explotación sexual, sino también la laboral y el tráfico de órganos. Esto ha requerido la coordinación de múltiples ministerios y la solicitud de informes a órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha calificado la campaña como un hito que marca "un antes y un después" al posicionar al Gobierno de forma "frontal e inequívoca" contra la prostitución. "Sin demanda no hay mercado, y sin mercado no hay explotación", ha aseverado, al mismo tiempo que ha insistido en que "no hay libertad real cuando hay desigualdad estructural y no hay consentimiento pleno cuando media la necesidad y cuando media la vulnerabilidad".

Igualmente, Guijarro ha detallado que las piezas audiovisuales y gráficas de la campaña se han elaborado a partir de reviews, comentarios y valoraciones reales extraídas de foros y redes sociales de hombres en España. Con ello, buscan reflejar la "crudeza" de un consumo que ha pasado "de estar oculto por la vergüenza a estar absolutamente normalizado".

"AHORA INCLUSO NOS RECOMIENDAN"

"En esto, siempre hubo silencio, y mira que siempre está lleno de gente, lleno de clientes. El silencio existía porque sabían que había algo que no estaba bien. Ahora ya ni eso, ni vergüenza. Ahora incluso nos recomiendan, nos puntúan, nos comparan", comienza relatando una mujer en la versión larga del spot.

Mientras, aparecen reseñas de clientes como "trabajo impecable", "la mejor comida que me han hecho nunca" o "ambiente top". "Estas reseñas son el ejemplo de la cosificación y del uso que se hace del cuerpo de la mujer. No son servicios, no son clientes. Son agresiones, son agresores", concluye.

La campaña, dirigida principalmente a hombres mayores de 18 años, se difundirá en televisión, radio, prensa y soportes digitales coincidiendo de forma estratégica con la celebración del Mundial de fútbol, un periodo que Igualdad identifica como de "alto riesgo" por el incremento de los flujos de población y el "anonimato" que propician estos eventos internacionales.