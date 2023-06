Sánchez dice que "el error más importante" de su Gobierno es la Ley del sí es sí

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. - EVA ERCOLANESE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "el error más importante" que ha cometido durante esta legislatura es la rebaja de penas a agresores sexuales como consecuencia de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

"El error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", ha asegurado Sánchez, este domingo, en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha asegurado que "nunca" ha tenido sobre la mesa el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"No, en absoluto, nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario, pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad", ha explicado, a pesar de que, según ha añadido, "se han dicho cosas muy gruesas" por parte de su "socio de Gobierno".

Respecto a la política migratoria, preguntado por cuál es el Pedro Sánchez "de verdad", si el que trajo el barco Aquarius con decenas de migrantes o el que estaba en el cargo cuando sucedió la tragedia de Melilla, Sánchez ha señalado que "no" le parece "justo" que se haga esa contraposición.

Asimismo, ha asegurado que su Gobierno ha tenido "una aproximación humanista" al fenómeno migratorio y ha defendido la labor de Salvamento Marítimo, "la empresa pública SASEMAR" que, según ha dicho, ha recatado "más de 120.000 vidas" en estos últimos cinco años y "7.800" en lo que va de año 2023.

NIEGA QUE FALTARA HUMANISMO EN MELILLA

Preguntado por si faltó humanismo ante la tragedia de Melilla por su parte y por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente del Ejecutivo ha dicho que "no" y ha calificado de "absolutamente lamentable y dramático" lo que sucedió hace un año en la valla de Melilla, añadiendo que hay que hacer "todo lo posible para que no vuelva a suceder".

Por otro lado, en cuanto a la violencia de género, Sánchez ha advertido de que la entrada de Vox en gobiernos autonómicos puede "gripar" muchas de las políticas de igualdad y contra la violencia de género.

"Evidentemente, tendríamos un problema porque habría administraciones que no podrían poner en marcha todas estas políticas en favor de la igualdad, es decir, que se griparían muchas de estas políticas de igualdad, sin duda alguna", ha avisado.

Además, ha añadido que él "no podría hacer nada salvo denunciarlo y exigir" que esas partidas que están transfiriendo a las comunidades autónomas se destinen a poner en marcha esas políticas.

Sobre las políticas impulsadas por los ministros de Unidad Podemos durante esta legislatura, Sánchez ha puesto en valor, entre otras, la "reversión de los recortes en el sistema de dependencia" impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra. "Ha sido una cosa buena", ha afirmado.

Además, Sánchez ha revelado que recibió atención psicológica hace tiempo, no en estos últimos cuatro años, aunque ha subrayado que si la hubiera necesitado siendo presidente del Gobierno no hubiera tenido "ningún problema" en recibirla.

"Sí he tenido atención psicológica", ha señalado, precisando que ha acudido al psicólogo "en algunos momentos dados" de su vida, aunque ha remarcado que no le parece un "estigma".

En este sentido, ha abogado por "visibilizar" los problemas de salud mental y ha puesto en valor la estrategia de salud mental aprobada por su Gobierno, así como el teléfono 024 ante la conducta suicida en la que han recibido, según ha dicho, "un número de llamadas espectacular: decenas de miles".

Por otra parte, preguntado por algunos temas culturales, Sánchez ha comentado que la última película que ha visto en el cine fue 'As Bestas', no ha sabido responder correctamente sobre quién dijo la frase '¿Cómo están los máquinas? --ha dicho que fue Joaquín del Betis y no David Bisbal--, tampoco ha sabido continuar la canción 'Nochentera', aunque sí ha acertado que Shakira fue quien cantó "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Sobre su vida familiar y el trato con sus hijas, Sánchez ha indicado que trata de ser "un buen padre", que habla con ellas "de música, de sus amigos" y ha reconocido que de sexo "hablan más con su madre" porque quizá con él se sientan "más cortadas" aunque ha asegurado que él lo intenta.