Sánchez justifica acudir ahora a todos los medios para "pinchar la burbuja" del sanchismo inflada con mentiras y maldad

Cree que su error es no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno" que han metido en la sociedad contra él



MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha argumentado este domingo que tiene que estar en todos los programas de los medios de comunicación para "pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y de maldades" contra él. Considera que su error en estos años ha sido no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno" que han metido en la sociedad la derecha y la ultraderecha con lo que han llamado "sanchismo".

Así se ha pronunciado en el programa de Jordi Évole, en La Sexta, durante una entrevista recogida por Europa Press, grabada en el bar 'Casa Labra' de Madrid, donde se fundó el PSOE. En ella, el jefe del Ejecutivo ha descrito "esto que llaman el sanchismo" como una "burbuja que han inflado estos años en base a tres cosas: mentiras, manipulaciones y maldad".

Durante la entrevista, Évole ha afirmado que veía al presidente como aspirante, dando ahora multitud de entrevistas mientras que durante estos cinco años no había concedido ninguna a periodistas como Ana Rosa Quintanta, Carlos Herrera, Vicente Vallés o medios como El Mundo, ABC y La Razón.

Pedro Sánchez ha admitido que no había concedido entrevistas a estos medios y ha reconocido que había evaluado mal la "fuerza corrosiva" de muchos" argumentos que se habían ido propagando en medios de comunicación y que tendría que "haber ido más" a lo largo de estos años a "desmontar muchas cosas que se han ido diciendo de manera infundada".

De hecho y al ser preguntado si hay algo que cree que ha hecho mal, ha afirmado: "No haber prestado atención al factor corrosivo y al veneno que iban metiendo en la sociedad con esto del sanchismo que en definitiva no deja de ser el no hablar de lo que hemos hecho".

ESPERA IR AL PROGRAMA DE ANA ROSA

También ha admitido que "desde hace mucho tiempo" no tiene "conversación" con Ana Rosa Quintana, aunque la describe como una gran profesional. No obstante, ha apuntado que espera "ir pronto a su programa". De hecho, ha explicado que tiene que "estar en todos los programas para pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y maldades".

Pedro Sánchez ha justificado el hecho de no haber dado más entrevistas porque no ha "parado de trabajar" ya que ha tenido cuatro años que "no son normales" al tener que enfrentarse a una pandemia y las consecuencias de una guerra.

Pero ante la afirmación de que sí ha dado entrevistas en La Sexta y la Ser y no ha ido a otros medios de manera deliberada, el presidente del Gobierno ha reiterado que su error es no haber "sido capaz de evaluar ni medir cuáles son las consecuencias de esta burbuja de sanchismo o antisanchismo que se ha creado por parte de una serie de intereses".

Por ello y al ser preguntado si cree que de haber aparecido en todos los medios habría tenido la oportunidad de explicarse mejor ante una serie de espectadores, Pedro Sánchez ha señalado que lo iba a hacer, que espera tener la oportunidad de hacerlo. "Nunca es tarde si la dicha es buena", ha exclamado.

También ha querido dejar claro que él nunca se ha avergonzado de las políticas que ha puesto en marcha, pero cree que los "decibelios" de las críticas al Gobierno son infundados y ha vuelto a reiterar lo que considera una "desproporción" entre las visiones "conservadoras y ultraconservadoras" que se dan en los debates de los medios de comunicación en relación con las progresistas.

No obstante, no ha querido "señalar" a ningún programa ni a ninguna cadena a pesar de que el entrevistador le ha preguntado si se estaba refiriendo al Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3 al que acudirá el martes.

MENTIRAS, MANIPULACIONES Y MALDAD

Según Sánchez, esta "burbuja" del sanchismo se ha alimentado con "mentiras" como que decir que él había dicho que no quería gobernar con Podemos, cuando lo que dijo, según ha explicado, es que no quería que asuntos como Energía, Hacienda, Ciencia o Seguridad Social estuvieran en manos de Podemos.

También cree que lo que llama la "burbuja del sanchismo" se ha inflado con "manipulaciones" como la decir que es una persona "dispuesta a cualquier cosa con seguir" en el "famoso Falcon", cuando según precisa son aviones que se compraron durante la administración de José María Aznar y se han utilizado por todos los presidentes del Gobierno.

LO QUE MAS LE HA DOLIDO, QUE TRATEN DE ASIMILARLE A ETA

En cuanto a las maldades, pone como ejemplo la utilización de la figura de un asesino como Txapote, cuando le dicen "que te vote Txapote". En su opinión, con esto se "banaliza" y "frivoliza" el sufrimiento de muchas víctimas y se hace sin "ningún tipo de principio ni escrúpulo".

De hecho, ha asegurado que una de las cosas que más le han dolido

es que la derecha haya tratado de intentar asimilar al PSOE y a él a ETA y no reconocer la aportación del socialismo y el PSOE a la lucha contra el terrorismo, al fin de la violencia y a la superación de ésta en Euskadi y en España.

Para él, uno de los momentos más difíciles ha sido escuchar en el Parlamento que ha "primado más a los verdugos que a las víctimas del terrorismo". "El que poco menos hemos estado transigiendo con la violencia terrorista o que poco menos que ETA sigue viva y está en el Gobierno", ha reprochado.

VE DISTINTO RECTIFICAR Y RECONOCER ERRORES QUE MENTIR

Ante la pregunta de si tiene un problema de credibilidad, después de haber afirmado que no pactaría con Bildu y no dejaría que la gobernabilidad descansara en partidos independentistas, Sánchez ha señalado que "mentir significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar". En su opinión, "mentir es el 11 de marzo y ETA".

Pero afirma que "rectificar o reconocer errores" como admite haber hecho "es una cosa bien distinta", destacando que cambió su posición con relación a Cataluña "por un fin mayor", la convivencia, ya ha apuntado que hoy "Cataluña está mejor que en 2019".

En cuanto a los pactos con Bildu, insiste en que no ha gobernado con este partido como le achaca la derecha. Alega que le separa de Bildu una "distancia abismal" y que donde puede sumar con el PNV lo hace. No obstante, admite que "cuestión distinta" es llegar a medidas y acuerdos sobre leyes en el Parlamento con "una formación u otra".

Así, reconoce haber llegado a acuerdos con Bildu y con otros partidos para, por ejemplo, revalorizar las pensiones con el IPC, pero destaca que no lo ha hecho para reformar la Ley Mordaza porque Bildu y ERC le pedían "cosas inasumibles".

HA LLORADO DE RABIA E IMPOTENCIA DURANTE LA PANDEMIA

Sánchez ha admitido no ser perfecto ni aspira a serlo, ante la afirmación del presentador de que le veía con falta de naturalidad. También ha apuntado que no le cuesta mostrarse vulnerable, aunque admite que ha habido momentos durante la pandemia que la ciudadanía le pedía seguridad y la mostraba aunque no la tenía porque sabía la responsabilidad que tenía en esos momentos. De hecho, ha confesado que en esos momentos padeció un nivel de estress como nunca antes había tenido y que llegó a llorar de "rabia e impotencia" y de "frustración".

Ha señalado, así mismo, que hace tiempo sí tuvo la atención de un psicólogo y tampoco habría tenido problema en tenerlo ahora por que considera que no es "ningún estigma" y que hay que "visibilizar" la salud mental.

Además, ha desvelado que su mujer ha sufrido por los "ataques injustos" que ha recibido y de los que no ha podido defenderse. Así ha reprochado que se dijera que "es un transexual o cualquier otra de las barbaridades que han venido diciendo, no por la transexualidad sino por la forma de atacar personalmente". En su opinión, se han utilizado con ella "técnicas muy semejantes" a las usadas con la mujer de Obama o de Macron.