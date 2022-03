'Supernormales', la obra de teatro que habla del "deseo" de las personas con discapacidad

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional ha presentado este lunes 14 de marzo su nueva obra 'Supernormales', basada en el texto escrito por Esther F. Carrodeguas y bajo la dirección de Iñaki Rikarte, que habla del "deseo" de las personas con discapacidad y que estará en el Teatro Valle-Inclán desde el miércoles 16 de marzo.

Según ha explicado Carrodeguas durante la presentación de la obra, escribió el texto tras una experiencia de teatro con "personas con diversidad funcional". Acompañada de una sexóloga que le introdujo en el mundo de las "violencias ejercidas" sobre las personas con discapacidad, se dio cuenta de la "violencia" ejercida sobre este colectivo.

"En este contexto aprendí la cantidad de violencias sumamente graves que se ejercen sobre un colectivo, --violencia estructural, económica, infantilización, aislamiento, sobreprotección--, muchísimas circunstancias que asolan a ciertas personas y pensé que había esa necesidad de contarlo", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que el texto "no va de sexo, sino de violencias". "No he querido trabajar el sexo ni la sexualidad, sino las violencias. He colocado la obra en el contexto de su sexualidad porque al conocer el tema de la mano de una sexóloga, aprendí que esas violencias se amplificaban un montón y que podía ser un buen contexto para abordarlas", ha dicho Carrodeguas.

Carrodeguas ha expresado que "ha intentado reflejar" en la pieza "casi todas" las diversidades funcionales posibles" y que la pieza es una comedia que "plantea juegos". "Se juega mucho con el tabú, con cosas que van a hacer pequeñas heriditas dentro del espectador", ha recalcado.

El reparto de 'Supernormales' está formado por José Manuel Blanco, Carlota Gaviño, Emilio Gavira, Natalia Huarte, Jorge Kent, Mónica Lamberti, Anna Marchessi, Marcos Mayo, Inma Nieto e Irene Serrano. Según ha informado el propio director, para esta función han contado con cinco actores con diversidad funcional y cinco sin diversidad funcional, todos ellos con experiencia previa.

La actriz Anna Marchessi ha asegurado que la obra contribuye "a eliminar las fronteras" entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. "Yo creo que la obra nos humaniza, nos iguala a todos, y eso es positivo, porque creo que puede contribuir a que la gente perciba la discapacidad desde la normalidad", ha explicado.

Para su compañero de reparto, Emilio Gavira 'Supernormales' se trata de una "tragicomedia". "Te das cuenta de eso cuando eres parte de la discapacidad", ha sentenciado. Asimismo ha señalado que la obra afronta "temas muy tremendos que la sociedad bienpensante no se plantea, no los quiere mirar".

"Yo creo que en la obra sí se habla de la violencia y se habla mucho de sexo, y de la belleza, y del amor, y de las necesidades que tenemos todos con discapacidad o sin discapacidad de que te toquen, de que te abracen y de que te quieran, y aquí realmente se muestra", ha matizado Gavira.