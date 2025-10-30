La violencia machista vuelve a repuntar tras el verano: octubre de 2025 deja cinco mujeres asesinadas

Archivo - Unas manos forman un triángulo (símbolo feminista), durante una manifestación por el 25N, a 25 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un repunte de la violencia machista tras los meses de verano, con cinco asesinadas en octubre de 2025, según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad recogidos por Europa Press.

Así, en enero de este año se registró una víctima, al igual que en febrero, mientras que marzo se cerró con cinco mujeres asesinadas. Mientras, en abril fueron asesinadas por violencia de género cuatro mujeres y en mayo dos. Junio, uno de los meses más críticos, dejó ocho mujeres fallecidas, seguido de julio con dos y agosto también con dos. En septiembre se contabilizaron tres víctimas y octubre ha sumado cinco.

Por lo tanto, hasta la fecha, este año junio ha destacado como el mes con mayor número de crímenes machistas, seguido de marzo y octubre. Se trata de datos atípicos a los registrados en toda la serie histórica, puesto que junio, julio y agosto son los meses que más casos aglutinan desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

En total, han sido 33 las mujeres asesinadas por violencia de género este año y 1.328 desde 2003, según el Ministerio de Igualdad, que confirmó la última víctima este martes 28 de octubre.

En cuanto a las cinco víctimas de octubre, la última de las confirmadas tenía 19 años y era de Murcia. Su cadáver fue localizado el domingo 26 de octubre y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La anterior víctima tenía 21 años y fue asesinada presuntamente por su pareja el lunes 20 de octubre en Madrid. Unos días antes, el departamento que dirige Ana Redondo, el 15 de octubre, confirmó el crimen machista de una mujer de 53 años, en Guipúzcoa.

Asimismo, el 14 de octubre fue presuntamente asesinada por violencia de género una mujer de 46 años en Badajoz y el 3 de octubre una de 83 años en Málaga.

Según información del Ministerio de Igualdad, solo existía denuncia contra su presunto agresor en el caso de una de las mujeres asesinadas en octubre de este año.