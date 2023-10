El 12% de jóvenes de 18 a 25 años que participa en apuestas online desarrolla problemas con el juego, según un estudio

Garzón muestra preocupación por "la población más vulnerable", especialmente los jóvenes

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que participa en apuestas online desarrolla problemas con el juego, según los resultados del 'Estudio de prevalencia de juego 2022-2023', de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), del Ministerio de Consumo.

El informe, presentado este viernes, revela que el perfil del jugador en España es cada vez más joven (un 22% de los jugadores es menor de 25 años) y la vía de entrada al juego es, mayoritariamente, presencial. En concreto, la lotería (boletos, billetes, décimos) y la lotería instantánea o presorteada. Un 86,61% de los encuestados de esa edad afirma haber jugado a ambas y, de ellos, un 2,7% presenta síntomas de problemas con el juego.

En la modalidad online, el 32,51% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que ha jugado el último año ha participado en apuestas online y, de ellos, un 12,45% ha desarrollado síntomas de problemas con el juego. A continuación, la ruleta (28,08% de participación; con un 23,3% de síntomas de problemas de juego), la lotería (27,04% de participación; con un 12,91% de síntomas de problemas de juego) y las cartas (24,06% de participación; con un 20,03% de síntomas de problemas de juego).

El director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, ha detallado los datos más significativos de esta investigación, que ha sido presentada en un acto en el Ministerio de Consumo, con la participación del titular de la cartera en funciones, Alberto Garzón, y la jefa del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal e integrante de la sección científica del Consejo asesor del juego responsable, Ángela Ibáñez.

Arana ha indicado, en este punto, que "el canal online aumenta exponencialmente" el riesgo de sufrir problemas con el juego con respecto al canal presencial. La sintomatología de problemas con juegos, por canal de acceso, sería del 1,34% en el canal presencial, del 10,97% en el canal online 10,97%; y en online y offline, del 11,77%.

"Cada juego presenta unas características muy distintas y cada juego tiene unos riesgos muy distintos a otros", ha destacado. En concreto, ha detallado que un 0,4% (presencial) y 2,73% (online) de personas presenta síntomas de problemas con el juego de Loterías diferidas; 5,08% (presencial) y 24,70% (online) de loterías instantáneas; y 7,08% (presencial) y 18,28% (online) en apuestas.

"Aquí es particularmente preocupante también las personas más jóvenes porque en la franja de 18 a 25 años las apuestas son el juego preferido. Si bien es cierto que en esa franja de 18 a 25 la sintomatología desciende a un 12%", ha explicado Arana.

En el caso de las Máquinas tragaperras, los síntomas de problemas con el juego se presentan en un 21,17% en el juego presencial y en un 52,56% en el canal online; en la ruleta, un 16,99% en el juego presencial y en un 31,86% en el canal online; en las cartas, un 19,88% en el juego presencial y en un 29,68% en el canal online; y en el bingo, un 10,01% en el juego presencial y en un 29,29% en el canal online.

PERSONAS QUE JUGARON EN EL ÚLTIMO AÑO

Respecto a cuántas personas jugaron durante los últimos doce meses a juegos de azar en España, el informe muestra que un 49,29% de personas han jugado, frente a un 50,71% que dijo que no. De este 49,29% de personas que sí juegan, un 81,24% lo han hecho sólo a juegos de lotería y un 18,76% de personas a otros juegos y también a loterías, según ha indicado Arana.

Seguidamente, sobre el canal de acceso, el presencial (administraciones de lotería, casinos, bingos, etcétera) aglutina el 97,32% frente al 6,61% online. "En una rápida suma, se ve que esto suma más de 100%. No es un error, es que hay gente que juega tanto de manera presencial como de manera online, por lo tanto, casi el 4% de resto es gente que accede al juego de diferentes canales", ha matizado Arana.

En materia de prevalencia de juego en los últimos 12 meses, el 97,26% jugaron a Loterías; el 12,52% a Apuestas; el 2,24% a Cartas; el 5,05% al Bingo; el 4,04% a las Maquinas de azar y el 2,74% a la Ruleta.

Sobre si se ha accedido a algún local ilegal, un 99,34% de las personas encuestadas dijeron que no lo habían hecho, un 0,14% dijo que sí y un 0,52% dijo que no lo sabía. En el caso de las páginas web, un 94,31% afirmaba que no había accedido, un 1,66% decía que sí y un 4,03% no sabía o no contestaba.

El estudio también recoge el acceso a las denominadas 'cajas botín' en los últimos 12 meses por rango de edad: un 23,74% de los jóvenes de 15 a 17 años sí ha accedido. También un 13,79% de los de 18 a 25 años; un 5,57% de los de 26 a 35 años; un 2,80% de los de 36 a 45 años; un 1,63% de los de 46 a 55 años; un 0,25% de los de 56 a 65 años; y un 0,38% de los mayores de 65 años.

"EN LA LÍNEA CORRECTA"

En su intervención, el ministro Garzón ha afirmado que algunas cuestiones que muestra este estudio "son preocupantes", pero "abundan" en que lo que se ha hecho desde el Ministerio de Consumo en esta legislatura "va en la línea correcta, pero queda mucho por hacer".

"Nos preocupa la población más vulnerable. Y la franja de 18 a 25 años es especialmente vulnerable. Es una generación que ha sufrido el impacto de varias crisis económicas, que está desarrollando su propia identidad y cuyos problemas en esas etapas primarias de la vida se pueden agravar o desplegar en la edad adulta", ha afirmado el ministro de Consumo en funciones.

Por su parte, la jefa del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal e integrante de la sección científica del Consejo asesor del juego responsable, Ángela Ibáñez, ha puesto de relieve que el juego y sus repercusiones es un tema que les preocupa "mucho".

"Estábamos viendo en clínica un incremento de la demanda, sobre todo también partiendo de edades más tempranas, en menores y en adultos, y cómo ha cambiado el perfil del jugador", ha subrayado la experta, que ha explicado los objetivos específicos de la encuesta.

El marco muestral de esta investigación es la población de todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Se han realizado 20.000 cuestionarios desde el 18 de octubre de 2022 hasta el 4 de junio de 2023.