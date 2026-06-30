El Defensor sobre limitar el acceso a redes a menores de 16 años: "El camino no es la prohibición. Es la regulación"

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre (i) y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (c), a su llegada a la Lectura Continuada del Quijote en su XXX edición, en el Círculo de Bellas Artes, a 23 de abril de 2026, en Madrid ( - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha referido este martes al debate abierto sobre limitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. "El camino no es la prohibición, pero el camino es la regulación", ha afirmado.

Así lo ha expresado Ángel Gabilondo en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo, al ser preguntado por el diputado de Vox Pedro Fernández, sobre si comparte las medidas adoptadas por algunos países prohibiendo el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Según ha explicado el Defensor, los países que han adoptado regulaciones "van en la dirección de marcar un cierto límite a esto, de entender que no puede ser ilimitado, que no puede ser un uso en nombre de una libertad malentendida" y a que su entorno ya le dirá "lo que es más adecuado". "Hay muchos niños y niñas en España que no tienen el entorno adecuado para que les digan lo que es adecuado", ha advertido.

"Como sociedad, tenemos la obligación de crear las condiciones para que esto llegue a todos y la ley es una ley universal para todos los ciudadanos españoles y ciudadanas. Por eso, yo creo que si algo ha de regularse, debe ser a través de la ley, escuchando a todos los agentes y todos están hablando de establecer una edad más o menos para que haya un uso adecuado de estas nuevas tecnologías", ha reflexionado.

En este sentido, el Defensor ha añadido que algunos dicen que el límite debe ser a los 14 y otros a los 16 años, pero "nadie ha dicho que deba ser un uso desregulado". "Prohibir no es la palabra que a mí más me gusta, también lo quiero decir. Ni es mi estilo de concebir las cosas", ha manifestado.

"No se educa a alguien sólo con prohibiciones, pero sí educar es señalar los límites, señalar los espacios y dar compañía para eso. Y por eso no voy a contestar a la pregunta, salvo que ya la haya contestado", ha zanjado el Defensor.

PIDE NO DEMONIZAR A LAS PLATAFORMAS

Por otro lado, Gabilondo ha pedido no hacer "discursos contra las plataformas, haciendo un discurso que sea algo así como una demonización de las plataformas", porque lo que hay que lograr es que "se estructuren y se desarrollen de un modo coherente".

De este modo, el Defensor del Pueblo ha apostado por "regular" el entorno digital "con seguridad", ya que tiene que haber "unas reglas de juego". "Aquí nadie quiere coartar la libertad, pero no consiste en hacer lo que a uno le da la gana", ha afirmado, para después añadir que "límites" y "regulaciones" no van contra la libertad.

"Hay que regular con seguridad, en espacios seguros, entre otras cosas, porque es la única manera de que nuestros chavales, los nuestros que son los de toda la sociedad, de ninguno, crezcan con un poco de equilibrio, con un poco de orden", ha indicado.

Finalmente, ha pedido a los parlamentarios que "lleguen a acuerdos para regular" y aboga porque sea "una ley de todos", resultado de "muchos debates y de muchos conflictos", que además tendrá un "carácter limitado". "Me apremio a mí mismo y apremio también modestamente al legislador a que afronte esta regulación en el modo que estime oportuno, pero con alguna celeridad", ha apuntado.