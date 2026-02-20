Injuve y CJE piden nuevos mecanismos que impulsen el apoyo al voluntariado juvenil y mayor inclusión en programas de UE - INJUVE

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud (Injuve) y el Consejo de la Juventud de España (CJE) han reclamado la creación de nuevos mecanismos que refuercen el apoyo al voluntariado juvenil y amplíen la inclusión en los programas europeos de juventud, en el marco de la jornada 'Erasmus+ Juventud: Construyendo una Europa inclusiva y solidaria', celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en España.

El encuentro ha reunido a representantes del Gobierno, comunidades autónomas, organizaciones juveniles y eurodiputados con el objetivo de trasladar una posición común del sector ante la negociación del próximo ciclo presupuestario europeo (2028-2034), en el que se redefinirán instrumentos como Erasmus+ Juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

Durante la jornada, los participantes han coincidido en la necesidad de fortalecer el voluntariado juvenil como herramienta de cohesión y participación democrática. En este sentido, Injuve y CJE han defendido la puesta en marcha de mecanismos que simplifiquen el acceso a los programas, mejoren su financiación y amplíen su alcance a jóvenes con menos oportunidades.

El director de la Agencia Nacional del programa, David Lafuente, ha subrayado que el objetivo es que las voces jóvenes "no solo sean escuchadas, sino que se traduzcan en políticas concretas".

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha indicado que Erasmus+ Juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad "son los programas europeos más inclusivos", con cifras que superan las de otros sectores: hasta el 40% de participantes en el CES son jóvenes con menos oportunidades. Estos programas llegan a jóvenes de zonas rurales, a quienes participan por primera vez en proyectos europeos, a grupos informales y a colectivos con menos oportunidades, convirtiéndose en "herramientas clave" para evitar la desconexión juvenil respecto a la Unión Europea.

La jornada también ha incluido grupos de trabajo centrados en inclusión, complementariedad entre Erasmus+ y el CES, y prioridades financieras. Las conclusiones serán trasladadas a las negociaciones en el Consejo y el Parlamento Europeo con el fin de asegurar que el próximo programa responda a las necesidades reales de la juventud.