El Injuve convoca subvenciones para asociaciones juveniles por casi 1,4 millones de euros

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud ha convocado subvenciones para el mantenimiento y funcionamiento de asociaciones juveniles, organizaciones y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal para el año 2026. El presupuesto de la convocatoria es de 1.362.760 euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo de la convocatoria es fomentar el movimiento asociativo juvenil de ámbito estatal" contribuyendo al mantenimiento y funcionamiento de las sedes e infraestructuras centrales de las asociaciones juveniles y las entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal".

Los beneficiarios serán entidades y organizaciones de carácter no gubernamental que estén legalmente constituidas y en su caso, debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo de ámbito estatal como asociaciones juveniles, federaciones o confederaciones de ssociaciones juveniles; secciones juveniles de entidades sociales u organizaciones no gubernamentales, integradas por los miembros de la entidad de entre 14 y 30 años, que tengan reconocidos en sus estatutos autonomía funcional, organización y gobierno propio para los asuntos específicamente juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, dedicadas con carácter exclusivo a la realización de actividades en favor de la juventud.

El plazo para la presentación de las solicitudes es 20 días hábiles a contar desde el 1 de julio.